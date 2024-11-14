白宮顧問：美核能已捲土重來

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）昨於氣候峰會再度宣示於二○五○年核電成長三倍的目標。白宮氣候顧問柴迪表明，面對氣候變遷的挑戰，世界必須利用所有淨零排放的工具，包括核能。

對於小型模組化核反應爐（ＳＭＲ）何時能投入，作為國家政策的選擇，ＩＡＥＡ署長葛羅西則樂觀推估，最快五年。

包括美國、日本等廿多國家去年於第廿八屆氣候峰會（ＣＯＰ28）簽署「三倍核能宣言」，要求在二○五○年之前將世界核電產能提高到二○二○年水準的三倍，以助全球屆時達到淨零排放目標。

ＣＯＰ29氣候峰會昨進入第三日，ＩＡＥＡ舉行場邊會議重申宣言，到場發表談話的柴迪表示，為了守住一點五度Ｃ的氣溫防線，世界必須使用所有淨零排放工具箱裡的工具，而核能與其他乾淨能源，如風電、光電、水力，和地熱等相同，是必需的工具之一，尤其能源價格不斷浮動，更受到極端氣候的衝擊，核能可以提供乾淨、有韌性、穩定的電力，甚至有助於部分高汙染重工業的淨零排放轉型。

柴迪指出，拜登政府才在十二日宣布要提高核電產能，將趕在二○五○年前透過新建、重啟反應爐，以及更新既有設施，部署高達二○○ＧＷ的核電。

柴迪表示，這樣的決策很勇敢，但是是做得到的，美國核能捲土重來已是進行式，包括喬治亞州核電廠的商轉和密西根州核電廠的重啟；美國在核能發展的領域獲得跨黨派的共識，相信二○五○年核電成長三倍的計畫可以創造逾卅萬個新工作機會。

場邊會議也針對國際關注的ＳＭＲ進行討論，柴迪對ＳＭＲ表達樂觀，認為市場終究會推動技術的成功。

葛羅西認為，ＳＭＲ的趨勢已經是進行式，但究竟是會提前降臨，還是不斷延期，其成功仰賴有沒有足夠的投資、是否建立規範，以及各國能否做出勇敢的選擇。

本報記者在會後進一步詢問，是否有預估時間？葛羅西樂觀表示，應該在五年以內會有成果。記者追問這個成果是否代表ＳＭＲ可望成為可靠的乾淨能源選項？他則說，ＳＭＲ不是可望，而是早已是現實。