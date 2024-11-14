馬斯克將掌美「政府效率部」 助新政府削減開支

美國總統當選人川普十二日宣布，任命科技富豪馬斯克及曾參加共和黨總統初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的「政府效率部」。

另外，川普提名福斯新聞網主播赫塞斯出任國防部長，前國家情報總監拉特克利夫出任中央情報局局長，兩人對中國大陸立場強硬。

川普表示，領導政府效率部的「兩位優秀美國人，將一起為我的政府開闢道路，解構官僚體制、消除繁文縟節、撙節浪費支出，並重整聯邦機構」。政府效率部屬諮詢小組，由於並非正式部會，不需國會通過即可設立。

川普宣布由馬斯克（圖左）及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（圖右）率領政府效率部。 法新社

川普寫道，「重要的是，我們將消除每年六兆五千億美元政府支出中存在的龐大浪費和詐欺」。馬斯克與拉馬斯瓦米的任務是在二○二六年七月四日前達成削減浪費支出、減少聯邦官僚機構目標；屆時適逢美國建國二百五十周年國慶。

拉馬斯瓦米十二日在Ｘ平台上寫道，「我們不會手軟」。馬斯克則在Ｘ平台寫道，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，這樣的人可不少！」馬斯克二○二二年接掌Ｘ後，曾裁掉百分之八十員工。

另外，川普宣布提名美國陸軍退伍軍人、四十四歲的福斯新聞網主播赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長；川普稱讚赫塞斯堅毅、聰明，真正信奉美國優先，他出任防長可向美國的敵人發出警告，美軍將再度強大，美國絕不退卻。赫塞斯本月稍早曾在一個網路節目上說，中方「想成為全球主宰」，正在「建立一支專門打敗美國的軍隊」。他說，北京目標是接管台灣，掌控台灣半導體產業。

川普提名前國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）出任中央情報局局長，他二○二○年曾投書華爾街日報表示，「北京打算在經濟、軍事和科技方面壓制美國和全球」，中國構成「當今對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主自由的最大威脅」。