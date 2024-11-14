馬斯克掌政府效率部 將揮大刀解構官僚體制

美國總統當選人川普12日宣布，任命科技富豪馬斯克及曾參加共和黨總統初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導新設的「政府效率部」（DOGE）。

川普新成立政府效率部，由企業家馬斯克和拉馬斯瓦米（圖）主持。（美聯社）

川普表示，領導政府效率部的「兩位優秀美國人，將一起為我的政府開闢道路，解構官僚體制、消除繁文縟節、撙節浪費支出，並整頓聯邦機構」，「這對『拯救美國』運動至關重要」。

馬斯克在X回應，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，這樣的人可不少呢！」拉馬斯瓦米也表示，「我們可不會手軟。」

政府效率部屬於諮詢小組，聚焦削減聯邦支出和縮小政府規模。由於並非正式部會，不需要國會通過即可設立。

川普寫道，「重要的是，我們將消除每年6.5兆美元政府支出中存在的龐大浪費和詐欺」。馬斯克與拉馬斯瓦米的任務是在2026年7月4日前達成削減浪費支出、減少聯邦官僚機構目標；屆時適逢美國建國250周年國慶。

川普內閣團隊新成員

馬斯克自2022年接掌前身為推特的社群平台X後，X因嚴重財務和法律問題虧損連連，甚至大舉揮刀裁員80%員工，遭批不近情理撼動士氣。

究竟馬斯克這套管理風格，適不適用政府部門？此外，馬斯克名下已有一系列企業要管理，是否有餘力處理政府事務，各界將持續觀察。此外，他愈是運用管理特斯拉、Space X和X的經驗，就愈可能引發龐大利益衝突，尤其他底下幾家企業已在經手政府業務。

此外，川普還任命福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。赫格斯曾在伊拉克和阿富汗服役，2012年參選明尼蘇達州參議員失利，隨後加入福斯新聞。據了解，赫格斯深受川普喜愛，曾多次接受他的專訪。

川普也任命前國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）出任CIA局長。拉特克利夫2015至2020年擔任德州聯邦眾議員，任內批評國會對川普展開調查，民主黨第一次對川普發動彈劾時，拉特克利夫擔任川普彈劾因應小組成員。

另外，先前已傳出的財長熱門人選貝森特，據彭博資訊報導已進一步獲得川普一些主要顧問的支持。原本也是新財長優先人選的避險基金大亨鮑森（John Paulson）12日退出角逐。