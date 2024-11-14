遏制左傾 川普恐拿教部開刀

美國候任總統川普誓言重塑美國教育，承諾對教育經費和課程施加更多控制，以遏制他認為當前大學左傾傾向；他考慮撤除教育部、限制「覺醒」教育、增加學生選擇、提供私校補助。華爾街日報報導，這些目標雄心勃勃又充滿爭議。

如果川普兌現這些承諾，會有更多家庭獲得資金送子女去上私校，學校將面臨對跨性別學生活動設限的壓力，也會被要求終止一些試圖解決種族差異的措施。

川普盟友、保守派家長組織「自由媽媽」聯合創始人賈斯蒂斯稱「很多非常聰明的人很興奮得以進入政府，實現改變」。

川普尚未宣布教育部長由誰出任。他曾承諾撤除教育部，還批評各學校支出問題。他第一個總統任期曾提議合併教育部和勞工部，國會並未照做。部分共和黨人並不願取消教育部或削減流向其選區學校的聯邦經費。

在「覺醒」議題方面，川普曾表示，將利用金錢力量來限制各級學校左派意識形態。儘管總統不能立即切斷對任何學校的資助，但川普仍可利用法律向學校施壓，要求校方解決校內反猶太主義問題，解散專供非白人學生群體的計畫或減少跨性別學生活動跨度。

拜登政府今年援引「教育修正法案」第九條規定，保護跨性別學生免遭歧視。但川普已表明，他認為應阻止跨性別學生參加女子運動。

川普也表示將利用民權法來挑戰「批判性種族理論」；保守派以此描述一些有關消除種族歧視和種族差異的教育措施。川普政府針對的對象可能包括大學多元公平包容辦公室。

此外，川普政綱希望「為每個家庭提供普遍的學校選擇」，可能代表為私校學費或公校系統之外的其他教育費用提供補貼。川普表示將支持國會提出的「兒童教育選擇法案」；該案將提供一百億美元聯邦稅收抵免，用於支付私校學費等費用。