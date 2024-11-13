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恐任期首日通過法令 賴海哲新關稅計畫大陸貨最少徵60％

中央社／ 台北13日電
路透社
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據美國政治新聞網站Politico，曾在美國候任總統川普第一個任期擔任美國貿易代表的賴海哲正向盟友散發備忘錄，準備向國會議員推銷新關稅計畫，其中倡議對大陸商品徵收最少60%的關稅。

Politico網站12日作了上述報導。報導引述文件稱，賴海哲（Robert Lighthizer）多月以來一直在為川普上任後的頭100天準備貿易和經濟政策行動。川普可能在任期第一天就通過行政法令實施關稅，並探討國會是否可透過立法方式實施新政府的關稅計畫。

川普的提議旨在促進美國國內製造業並減少對國外進口的依賴，其中包括對所有進口商品徵收20%的普遍關稅，並對所有來自大陸的進口商品徵收至少60%的關稅。

這項文件也提到，傳統的經濟模型假設「關稅永遠無法刺激國內生產」，但美國際貿易委員會研究川普的關稅時發現每個行業的國內生產都有增加。

另據華爾街日報12日引述消息人士透露，川普邀請賴海哲在他的第二個任期再次擔任美國貿易代表，但77歲的賴海哲希望擔任其他高級經濟職位，包括商務部長、財政部長或高級白宮顧問。

內閣 川普 白宮 美國大選 賴海哲 關稅

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