川普欽點鷹派執掌外交 外媒分析：強大軍力作後盾防台海衝突

根據華府專家，美國總統當選人川普將延攬瓦爾茲等抗中鷹派人士執掌外交政策，顯示他將對北京採取更強硬立場，並希望藉由展現美國強大實力，避免台海爆發戰爭。

川普昨天宣布，佛羅里達州聯邦眾議員、俗稱「綠扁帽」（Green Berets）的陸軍特種部隊退役上校瓦爾茲（Mike Waltz）將出任國安顧問。瓦爾茲曾稱中國是「美國的生存威脅」。此外，川普可望提名另一對中鷹派健將、佛州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿。

川普還挑選向來對北京抱持極度批判立場的聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）擔任駐聯合國大使。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，認為美國應該對中國採取比現任總統拜登更強硬立場的外交政策專家，樂見這些人事安排。

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」（BeaconGlobal Strategies）常務董事塞耶茲（Eric Sayers）說：「對於抗中鷹派人士而言，這就像是耶誕節早晨般令人嚮往。」

塞耶茲表示，川普欽點的這些人不僅了解美國必須擁有堅實國防實力，也深知在經濟、科技、人權等其他領域上與中國競爭的重要性。

曾任眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席的共和黨籍前聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）指出，瓦爾茲與盧比歐的人事安排應能向北京傳達「通融的時代已經結束」的訊息。

國防專家也從川普對台灣立場的角度去推敲這些人事安排的意義，這是美中關係上最敏感議題。瓦爾茲指出，他預期川普將維持美國「戰略模糊」政策，即華府不會言明是否出兵防衛台灣。

瓦爾茲告訴金融時報，川普將透過展現美國實力防止台海爆發衝突，「他真心相信我們能以強大軍事力量為後盾，運用影響力、經濟實力與外交手段避免這些戰爭」。

專家提到，瓦爾茲在國務院有盧比歐這位意識形態一致的盟友。盧比歐是最早倡議對中國採取更強硬作為的國會議員之一，致力為諸如北京迫害新疆維吾爾人、鎮壓香港民主派人士及對台灣施壓等議題發聲。

川普第一個總統任期的國家安全會議幕僚長葛瑞（Alexander Gray）指出，川普的人事選擇顯示，他希望「自己身邊圍繞著知悉中華人民共和國構成何等挑戰的戰略思想家」。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）及喬治城大學（Georgetown University）中國專家杜如松（RushDoshi）表示：「諸如盧比歐、瓦爾茲和史蒂芬尼克一類選擇暗示將有一組人推動強硬作為而非交易性手段。這可能代表在盟友、人權、科技和台灣等方面，（川普團隊）與拜登團隊將會有更強的連貫性。」

「不過如同我們上次所見，官員能做的有限。當家作主的是川普，而且會毫不猶豫趕走和他意見不同的人。」