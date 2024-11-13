川普新政府／前福斯主持人恐任防長 國防部長人選為何惹議？

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2017年，川普（右）在白宮接受赫塞斯（左）採訪。 路透社
2017年，川普（右）在白宮接受赫塞斯（左）採訪。 路透社

（德國之聲中文網）美國總統當選人川普即將在明年1月就職，當前也持續公布新政府內閣人選。川普週二（12日）發布聲明，宣布任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency），該機構的縮寫為「DOGE」，與馬斯克熱愛的狗狗幣相同。

川普指出，馬斯克與拉馬斯瓦米「將為我的政府廢除官僚體系、削減多餘監管、浪費性支出，並為重組聯邦機構鋪平道路，這些對『拯救美國』運動來說至關重要」。不過他也補充，該部門將為新政府提供「外部建議和指導」，表明是在政府範圍外運作，但仍會與白宮及行政管理預算局合作。

川普表示，馬斯克與拉馬斯瓦米的任務將在2026年7月4日完成，在美國《獨立宣言》簽署250週年之際，「作為送給美國的『禮物』」。馬斯克則是在X上轉發川普聲明稱：「對民主的威脅？不，這是對官僚機構的威脅！」

此前，川普就曾表示馬斯克可以領導一個聯邦層級的效率委員會，推動削減政府開支、減少政府內部的官僚作風。

國防部長人選引議

川普週二也公布國防部長人選，表示他已經選擇了福斯頻道（Fox）主持人兼退伍軍人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。由於赫塞斯並非外界先前預測的人選，川普公布消息後也引發輿論熱議。

川普在聲明中寫道，「皮特一生都是戰士，為軍隊和國家服務......是美國優先的忠實信徒」，並稱在赫塞斯的掌陀下，「美國的敵人已警覺，我們的軍隊將再次偉大」。

赫塞斯曾為美國陸軍國民兵上尉，並於伊拉克和阿富汗服役，2012年參選明尼蘇達州參議員敗選後，在2014年加入福斯新聞，過去曾批評北約盟國軟弱、落後，並稱大陸正在打造一支「專門致力於擊敗美國」的軍隊。

赫塞斯先前宣稱他因政治及宗教觀點被軍隊排擠，並曾對美國國防部高層的「覺醒」（woke）政策（意指重視實現種族與社會正義）表達輕蔑。因此輿論認為，一旦參議院通過赫塞斯的任命案，他便有可能協助川普兌現他在競選期間的承諾，在五角大廈內進行大清掃，剷除那些被認為在軍中推動多元化政策、與保守派對立的美國將領。

這項任命也可能讓赫塞斯與美國參謀首長聯席會議主席、空軍將領布朗（C.Q. Brown）之間產生衝突。赫塞斯早前曾指控布朗「追隨左派政治人士的激進立場」，並質疑他是因為非裔身分獲任。

值得注意的是，川普第一個任期間的美國將領及國防部長，最後都成為他最激烈的批評者，其中有些人宣稱川普「不適任總統」。參謀長聯席會議前主席米利（Mark Milley）則形容川普是「國家最危險的人物」。

先前有猜測認為，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）有可能在川普第二任期內擔任國防部長一職。但川普隨後公開在他創辦的「真相社交」（Truth Social）上表示，他不會「邀請」他加入內閣。

（路透社、美聯社等）

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內閣 國防部 川普 福斯 美國大選 馬斯克

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