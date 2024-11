曾助川普制定關稅政策 傳賴海哲可能出任新政府「貿易沙皇」

美國「華爾街日報」引述知情人士說法披露,總統當選人川普告訴盟友,他屬意前貿易代表賴海哲出任其新政府的「貿易沙皇」。

賴海哲(Robert Lighthizer)是川普的重要幕僚。在川普的首個總統任期內,他是中美貿易戰以及與墨西哥、加拿大重新談判北美自由貿易協定(NAFTA)的關鍵人物。

熟悉川普計畫的消息人士透露,川普希望賴海哲出任新政府的「貿易沙皇」(trade czar)。此舉意味川普可能授權他全面監督新政府貿易政策,包括掌管美國商務部以及貿易代表署(Office of the U.S. TradeRepresentative)。

據報導,不同於國務卿等內閣部長官員,貿易沙皇的人事任命無須經過聯邦參議院的審查確認,因此賴海哲得以在川普1月宣誓就職後,立即擁有實施其關稅提案的權力。

知情人士說,賴海哲目前尚未獲邀出任此職務。川普仍可能改變心意,邀請他出任其他高階職務,比如財政部長、商務部長,或是執掌國家經濟會議(National Economic Council)。

英國「金融時報」先前稱,賴海哲已獲邀回鍋出任美國貿易代表;但另名與賴海哲關係密切的人士告訴華爾街日報,賴海哲已就新政府的可能職位與川普進行討論,但他尚未獲延攬擔任任何職位。

賴海哲和川普的交接團隊皆未回應置評請求。

川普若正式延攬賴海哲出任貿易沙皇,他將成為川普新政府團隊的第2位沙皇。川普此前已任命曾任「移民暨海關執法局」(ICE)前代理局長霍曼(Tom Homan)為「邊境沙皇」,主管邊境政策。

賴海哲曾協助制定美國-墨西哥-加拿大協定(U.S.-Mexico-Canada Agreement),以取代北美自由貿易協定。