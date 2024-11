馬斯克、冰女等人受矚！川普新政府陸續底定 人事名單一次看

美國總統當選人川普近日陸續公布內閣成員,包括億萬富翁馬斯克將出任政府效率部首長、威爾斯將成為白宮首位女性幕僚長、強硬派移民官員霍曼將任「邊境沙皇」等備受矚目。

以下是綜合美聯社與其他媒體的已確定內閣成員名單。

●白宮幕僚長:威爾斯(Susie Wiles)

現年67歲的威爾斯冷靜自若,喜怒不形於色,被川普稱為「冰女」,是深耕佛州多年的資深策士,曾為美國前總統雷根效力,也是川普此次競選團隊的共同經理,為他勝選立下汗馬功勞。

●白宮國安顧問瓦爾茲(Mike Waltz)

現年50歲的瓦爾茲畢業於軍事名校維吉尼亞軍校(Virginia Military Institute),曾在美國陸軍與國民兵服役達27年。瓦爾茲通過特種部隊、俗稱「綠扁帽」(Green Berets)的嚴酷考驗,在阿富汗、中東與非洲擔任特種任務指揮軍官,曾4度獲得銅星勳章。

瓦爾茲從政成為佛羅里達州聯邦眾議員,在移民與中國議題上立場強硬,是眾院協調對中政策「中國工作小組」成員。

●國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)

現年44歲的赫格塞斯畢業於名校普林斯頓與哈佛大學,曾於伊拉克及阿富汗服役,在福斯新聞(FoxNews)擔任主持人已有8年。

赫格塞斯長期投入美國退役軍人關注組織,支持川普的美國優先政策;川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。

●國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)

現年52歲的諾姆現任南達科他州州長,是川普忠誠的擁護者。她自曝曾手刃年僅14個月大、小名「蟋蟀」的德國剛毛指示犬(German Wirehair Pointer),原因是這隻狗並未展現理想獵犬的特徵。

她曾出書「不回頭:政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進」(No Going Back: The Truth onWhat’s Wrong with Politics and How We Move AmericaForward,暫譯),內容寫道愛犬「難調教」。之後諾姆辯稱,收錄於著作中的軼事,目的是為了凸顯必要時,她有能力處理人生當中更棘手的重責大任。

●「政府效率部」(DOGE)領導人馬斯克(Elon Musk)、拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)

現年53歲的馬斯克是電動車大廠特斯拉(Tesla)和太空探索科技公司(SpaceX)執行長、社群媒體X董事長,在此次選戰中強力為川普站台,也利用自家社群媒體X大力為川普助選。

印度裔企業家拉馬斯瓦米是美國億萬富翁、前生技公司高層,現年39歲的他先前角逐共和黨總統候選人提名失利,宣布退選並轉而支持川普。

●白宮法律顧問麥金萊(Bill McGinley)

麥金萊在川普第一任總統任期曾任白宮內閣秘書,並在2024年選戰期間擔任共和黨全國委員會(Republican National Committee)選舉廉正行動的外部法律顧問。

●中央情報局(CIA)局長雷克里夫(JohnRatcliffe)

現年59歲的雷克里夫曾任德州聯邦眾議員。他於2020年至2021年間擔任國家情報總監(DNI),擔任DNI時曾表示中國構成「當今對美國的最大威脅,也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

●「邊境沙皇」(負責掌管邊境事務)霍曼(TomHoman)

現年62歲的霍曼是強硬派移民官員,美國移民暨海關執法局(ICE)前代理局長。川普沒有說明霍曼的明確職位。美國媒體報導,霍曼將擔任白宮官員,因此他的人事案不需經過聯邦參議院審查同意。

●美國駐以色列大使赫克比(Mike Huckabee)

現年69歲的赫克比曾任阿肯色州州長,川普稱他多年來一直是優秀的人民公僕、州長,也是許多人的信心領袖;赫克比熱愛以色列及其人民,也同樣受到以色列人民敬重。

●中東問題特使魏科夫(Steven Witkoff)

現年67歲的魏科夫是一名房地產投資者、川普的高球搭檔,川普稱魏科夫是「商業和慈善事業領域備受尊敬的領導者」。

●美國駐聯合國大使史蒂芬尼克(Elise Stefanik)

現年40歲的史蒂芬尼克現任紐約州聯邦眾議員,長期以來支持川普政策。史蒂芬尼克剛進入國會時被認為是溫和派,但在她迅速崛起、成為眾議院共和黨黨團新主席後,路線突然轉向右派,全盤接收億萬富豪川普所有的理念,此舉贏得川普的認可和賞識。

●白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)

現年39歲的米勒是移民議題首要顧問,曾於川普第一個總統任期內擔任總統高級顧問,且一直是更強硬移民政策的主要倡導者,也是川普大規模驅逐無證移民計畫的主要策劃者。

他曾說,川普第二個總統任期的政府將尋求把驅逐移民人數增加10倍,達到每年超過100萬人。

●環境保護署署長澤爾丁(Lee Zeldin)

現年44歲的澤爾丁曾任紐約州州議會的參議員,他自2015年進入聯邦眾議院,直到2022年參選紐約州州長,敗給民主黨的侯可(Kathy Hochul)。澤爾丁受訪說,上任首要任務是解除迫使企業外移的管制措施。