川普宣布馬斯克入閣「拯救美國」 本人回應了

美國總統當選人川普12日宣布，由科技鉅子馬斯克及曾角逐共和黨初選的企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）率領政府效率部（DOGE），對此，馬斯克也親自在社群平台回應。

川普稍早在聲明中說，「我很高興宣布，偉大的馬斯克將與美國愛國者拉馬斯瓦米合作，領導政府效率部。這兩位出色的美國人將共同為我的政府拆解政府官僚機構鋪平道路，削減多餘的監管及浪費支出，並重組聯邦機構，這對『拯救美國』運動至關重要。」

對此，馬斯克也在X回應，「這會在系統中引起強烈震撼，特別是對那些涉及政府浪費的人，而這樣的人可不少呢！」拉馬斯瓦米也表示，「我們可不會手軟。」

馬斯克隨後又轉發一名網友貼文說明，「政府效率部所有行動都會在網路上公開，以提升透明度。只要大眾認為我們在削減重要的東西，或是沒有削減浪費的東西，請隨時告訴我們！我們會有一個排行榜，列出誰把人民納稅錢花得最蠢。這會很悲劇，但也會很有趣。」