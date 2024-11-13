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多位聯邦法官空缺 參院民主黨趕在川普上任前通過

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國參議院民主黨多數派今天開始了確認總統拜登提名的十多名聯邦法官的行動，以避免讓共和黨籍總統當選人川普在明年1月就任後來補足空缺。

11月5日大選之後，共和黨將於明年1月3日掌控參議院。參院預定今天對拜登提名人選、前檢察官裴利（April Perry）進行投票確認，這是川普勝選以來國會的首次投票。裴利由拜登提名，擬擔任伊利諾州聯邦地區法院法官。

拜登目前已經宣布31名司法人事案，正在等待參院投票確認。裴利是已完成參院司法委員會審查的17人之一，正等待院會最終投票確認，另外14人則待參院委員會審查。

美國憲法賦予參院職權，以確認總統提名的聯邦司法機構的終身職人選。

路透社報導，川普在上一任的4年內，總共任命234名法官，是歷任總統單一任期內提名人數第2多；同時也成功讓司法體系右傾，包括任命3位大法官，讓美國最高法院保守派大法官以6比3占多數優勢。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）昨天指出，在川普的上一任期內，共和黨控制的參議院於拜登2020年勝選後、上任前期間，確認了18位法官。

川普任命的法官都參與了受到保守派歡迎的重大裁決，包括最高法院推翻聯邦憲法保障的墮胎權、擴大擁槍權利、禁止大學在招生時以種族為基準，以及限制聯邦監管機構的權力。

拜登自2021年擔任總統以來，任命大量自由派法官。參議院已確認213位拜登的提名人選，其中包括自由派的最高法院大法官傑克森（Ketanji BrownJackson）。被提名人當中女性占約2/3，少數族裔也有相同比例。

參院民主黨人正面臨壓力，一方面須迅速確認其餘審查中的人選，另方面也要審理拜登在卸任前可能提名的新人選。

參院是以簡單多數來通過司法人員任命案。民主黨目前在參院擁有51比49的微弱多數，這意味著在「跛腳鴨」議會期間，若有共和黨人出面反對拜登的提名人選，民主黨將承擔不起黨籍議員跑票或缺席的後果。

民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中指出：「我們將盡可能讓許多人完成提名確認。」

川普 美國大選

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