名嘴赫塞斯長期挺川普 掌五角大廈面臨重大考驗

福斯新聞（Fox News）節目主持人赫塞斯獲美國總統當選人川普提名出任國防部長，如順利獲國會同意，將執掌美國聯邦政府中最龐大的機構，領導總計達300萬的部隊與文職人員。

44歲的赫塞斯（Pete Hegseth）是福斯新聞頻道晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）週末時段的固定主持班底，經常在各時段擔任評論員，獲川普（Donald Trump）提名擔任國防部長後，福斯新聞網站已取下他的個人簡介。

川普用強悍、聰明與「美國第一」真實信仰者形容赫塞斯，不過相較於過去五角大廈領導者多具長期服役經歷的慣例，赫塞斯在共和黨居多數的聯邦參議院行使人事同意權時，仍將面臨挑戰。

赫塞斯長期投入美國退役軍人關注組織，支持川普的美國優先政策；川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。

畢業於名校普林斯頓與哈佛大學的赫塞斯，2003年加入陸軍國民兵（Army National Guard），派駐古巴關達那摩灣（Guantánamo Bay）、伊拉克與阿富汗，曾2度獲得銅星勳章（Bronze Star Medal）。

赫塞斯2014年起在福斯新聞擔任評論員，期間曾主持跨年特別節目，專訪時任總統的川普，2022年成為高收視晨間節目的固定班底。今年6月出版著作「對戰士的戰爭」（The War on Our Warriors），批評美國社會左傾，忽視在全球征戰的美軍子弟。

福斯新聞被視為川普的「造王者」，川普與赫塞斯及福斯前節目主持人卡森（Tucker Carlson）關係深厚，卡森已是川普團隊固定諮詢幕僚。

川普在第一任期提名退役上將馬提斯（JamesMattis）擔任國防部長，馬提斯因川普決定自敘利亞撤軍，兩人失和，辭職離任，卸任後批評川普分裂國家。川普在第2任期避免任用資深將領與華府建制人士，包括任防長呼聲極高的聯邦眾議員羅傑斯（MikeRogers）。

五角大廈是美國聯邦政府最龐大的公務機關，年預算達8500億美元（約新台幣27兆5000億元），掌管總計達300萬的部隊與文職人員。赫塞斯上任後將面對中國解放軍在亞太地區快速擴張，美軍全球佈署與裝備投資等重大考驗。