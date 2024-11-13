快訊

經典賽資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

讓日本人不再死忠於買國產電視 中國企業如何攻破市場

民眾黨主席柯文哲剃光頭 今提訊驚見新造型

美國準中情局局長 曾指中國是二戰以來最大威脅

中央社／ 華盛頓12日專電
曾在川普第一任期內擔任國家情報總監的雷克里夫將回歸情報界。路透
曾在川普第一任期內擔任國家情報總監的雷克里夫將回歸情報界。路透

川普今天宣布，在他第一任期尾聲擔任國家情報總監（DNI）的雷克里夫將回歸情報界，掌中情局。雷克里夫是川普多年的忠實盟友，他擔任DNI時曾表示，中國是二戰以來對全球民主自由的最大威脅。

美國候任總統川普晚間透過聲明表示，雷克里夫（John Ratcliffe）「將成為捍衛所有美國人憲法權利的無畏鬥士，同時確保最高水準的國家安全，以實力帶來和平。」

雷克里夫曾任德州聯邦眾議員，他2020年向華爾街日報（The Wall Street Journal）網站投書指出：「情報很明確：北京打算在經濟，軍事和科技方面統治美國和全球其他地區。」

他寫道，中國構成「當今對美國的最大威脅，也是自第二次世界大戰以來對全世界民主與自由的最大威脅」。

雷克里夫於2020年至2021年間擔任國家情報總監，但是他缺乏情治資歷，過去常上福斯新聞頻道（FoxNews）節目傳播陰謀論，還否認情報界關於俄羅斯企圖拉抬川普在2016年總統大選選情的結論，引發川普利用情報界來滿足政治需求的抨擊。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，川普長期以來對國家情報機構持懷疑態度，指控這些單位試圖破壞他的第一任期施政及選戰。如今將重返白宮的他，已經放話徹底改革情報機構。

前任及現任的中央情報局（CIA）官員也在觀察是否有跡象顯示，川普未來會利用美國情報來制定外交及國安決策，或是將情報當成打擊國內政敵的武器。

在CIA服務34年的退休人員倫登（Douglas London）對華郵表示，「如果他一上任就決心報復及大換血，那會對情報機構產生影響。我們將會失去人員，人們也會恐懼：『什麼會讓我在政治上惹禍上身？』」

中央情報局局長一職的人事任命需要參議院通過，而共和黨在這次大選中拿下參院多數，雷克里夫十拿九穩能回歸情報界。

川普這幾天持續公布人事，包括前阿肯色州（Arkansas）州長赫克比（Mike Huckabee）為下一任美國駐以色列大使，及前「綠扁帽」成員、眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）出任白宮國安顧問等。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普欽點福斯主持人赫格斯出任國防部長！曾自曝10年沒洗手惹議

烏克蘭為討好川普加強勝利計畫 提出「中國之外任何人」方案

美股三大指數收黑 投資人認真思考川普政策負面影響

川普任命前州長赫克比為駐以色列大使 首重中東和平

相關新聞

如願以償！川普宣布「馬斯克、企業家拉馬斯瓦米」領導政府效率部

美國總統當選人川普此次能入主白宮，背後的「那個男人」特斯拉創辦人馬斯克功不可沒。最新消息指出，川普宣布由馬斯克和企業家拉...

川普新內閣！挑前國家情報總監出任CIA局長 地產大亨老友任中東特使

美國總統當選人川普積極籌組內閣，最新消息指出，川普延攬在他第一任期內擔任國家情報總監的拉特克利夫（John Ratcli...

川普欽點福斯主持人赫塞斯出任國防部長！曾自曝10年沒洗手惹議

美國總統當選人川普持續公布內閣人選，宣布由福斯新聞主持人赫塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。

川普上任首日計畫曝！擬簽多項行政命令 鎖定非法移民和邊境安全

路透引述3名消息來源指，美國總統當選人川普將在上任首日，簽署一系列行政命令，加強對非法移民執法，並廢除現任總統拜登簽署的...

美國準中情局局長 曾指中國是二戰以來最大威脅

川普今天宣布，在他第一任期尾聲擔任國家情報總監（DNI）的雷克里夫將回歸情報界，掌中情局。雷克里夫是川普多年的忠實盟友，...

川普新政府財政部長 貝森特出線機會大 鮑森退出角逐

先前已經傳出的明年川普政府財政部長熱門人選貝森特，彭博資訊說，他現在進一步獲得川普一些主要顧問的支持，被認為是出任財長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。