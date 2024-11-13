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川普欽點福斯主持人赫格斯出任國防部長！曾自曝10年沒洗手惹議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普宣布由福斯新聞主持人赫格斯出任國防部長。美聯社
川普宣布由福斯新聞主持人赫格斯出任國防部長。美聯社

美國總統當選人川普持續公布內閣人選，宣布由福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）出任國防部長。

川普於聲明中說，「我很榮幸宣布，已提名彼得．赫格斯在內閣中擔任國防部長。彼得一生都是戰士，為軍隊和國家服務。彼得堅強、聰明，是美國優先的忠實信眾。在彼得的掌陀下，美國的敵人已警覺，我們的軍隊將再次偉大，美國將永不退縮。」

赫格斯曾在伊拉克和阿富汗服役，2012年參選明尼蘇達州參議員失利，隨後加入福斯新聞。

據了解，赫格斯深受川普愛戴，曾多次接受他的專訪，但2019年曾在節目中自曝「已10年沒洗手」，引發外界熱議，後來辯稱自己只是說笑。

川普 美國大選

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