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川普新人事／斯特凡尼克 任聯合國大使

聯合報／ 編譯俞仲慈盧思綸／綜合報導
美國紐約州眾議員斯特凡尼克，將出任聯合國大使。（美聯社）
美國紐約州眾議員斯特凡尼克，將出任聯合國大使。（美聯社）

美國總統當選人川普提名紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任駐聯合國大使，紐約州前國會議員李修頓（Lee Zeldin）擔任環保署署長，並將提名南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部長。

美聯社報導，川普十一日宣布由斯特凡尼克出任駐聯合國大使，並盛讚她「集堅強、韌性與聰慧於一身，是一位令人難以置信的美國頭號鬥士」。

畢業於哈佛大學的斯特凡尼克曾被前總統布希延攬入閣；二○一四年年僅卅歲就首次當選國會議員，創下最年輕國會女議員紀錄。現年四十歲的她，在川普執政後投向川普陣營，全力為川普辯護，政治聲量扶搖直上。

川普延攬紐約州前國會議員、四十四歲的李修頓掌環保署，頗令外界錯愕。二○二二年角逐紐約州長失利的李修頓，在眾院八年關注軍事、國家安全、反猶太主義、移民與犯罪等議題，與環保界幾乎毫無關係，但川普在其任命聲明中強調，李修頓上任後「保證公平迅速推出放寬管制措施以紓解美國企業壓力」，並維持「環保最高標準，提供地球最乾淨的空氣與飲水」。

李修頓上任後可能放寬針對發電廠和汽車的碳排放規定，川普已表明將快速拋棄拜登政府的環境與氣候策略。

CNN報導，川普還相中南達科他州州長諾姆出任國土安全部長，她曾被列為川普副手名單之一，不過因為殘忍槍殺愛犬引發輿論抨擊而被淘汰。

五十二歲諾姆是川普忠實支持者，她接掌國土安全部，加上可能擔任白宮副幕僚長的米勒與邊境沙皇霍曼等反移民強硬派，表明川普在兌現強硬遣返非法移民等政策的決心。

國土安全部擁六百億美元預算和數十萬員工，同時監督海關及邊境保護局、移民和海關執法局、聯邦緊急事故管理總署與特勤局等。

川普 美國大選

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