美媒：FBI局長瑞伊恐走人 川普顧問巴特爾接替
消息人士告訴美國國家廣播公司（NBC），美國總統當選人川普考慮撤換聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray），由他的顧問接替。
根據兩名消息人士，川普考慮撤換瑞伊，人選之一是他的顧問巴特爾（Kash Patel），也有意讓巴特爾領導中央情報局（CIA）。
瑞伊於2017年獲川普任命擔任FBI局長，任期10年。一名消息人士指稱，瑞伊享受FBI局長一職，有意做滿任期。
但根據另一名消息人士，瑞伊也已做好準備，川普可能將他撤換。
據報導，這不意味瑞伊可能會遭到解職，若如各界普遍預期，川普告知瑞伊希望他離開，瑞伊可能自行請辭。
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