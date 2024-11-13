魯比歐將任美國務卿 白宮國安顧問沃茲出線

紐約時報等多家媒體報導，美國總統當選人川普將延攬佛州聯邦參議員魯比歐出任國務卿，佛州聯邦眾議員沃茲擔任白宮國家安全顧問。

魯比歐 因新疆與香港議題被陸制裁

兩人在國會服務時，被公認對中國大陸最強硬鷹派人物，魯比歐更曾因新疆與香港議題，兩度被大陸點名制裁。

魯比歐（Marco Rubio）將成為首位擔任美國最高外交官的西語裔人士，預定明年元月就任。路透指出，魯比歐堪稱川普國務卿人選名單上最鷹派人物，長期主張對中國大陸、伊朗和古巴等國採取強硬外交政策，不過近年立場稍微軟化以配合川普的觀點。

魯比歐曾主張全面禁止大陸海外版抖音TikTok在美國營運，主張加強對大陸科技出口管制，並曾提出多項支持台灣法案，包括敦促擴大對台軍售、提升美國在台協會（AIT）層級等。

魯比歐在參院服務時，主張美國產業政策應著重和大陸的國家主導經濟競爭，並曾擔任關注大陸法治與人權的「美國國會及行政當局中國委員會」共同主席。二○二○年，魯比歐提案禁止進口來自大陸新疆的強迫勞動產品，隔年由總統拜登簽署成為法律。

由於川普新政府將面臨比二○一七年首次上任時更加動盪危險的國際社會，預料俄烏戰爭將成為魯比歐上任後首要議題。

五十三歲的魯比歐認為烏克蘭需要與俄羅斯談判解決危機，而非致力收復被俄羅斯占領的所有領土，他九月曾說：「我不站在俄羅斯一邊，但不幸的是，現實就是結束俄烏戰爭的方式就是透過談判。」

美國佛州眾議員沃茲將任白宮國安顧問。（路透）

沃茲 反對美國繼續力挺烏克蘭

將出任白宮國安顧問的沃茲（Mike Waltz），是美國陸軍綠扁帽特種部隊退伍，曾在阿富汗、中東和非洲服役。五十歲的沃茲二○一八年首度當選眾議員，他曾表示，美國需要因應可能在亞太爆發的衝突。

華爾街日報報導，國安顧問是影響力龐大的職位，由總統任命，不需參院確認。國安顧問負責協調所有最高國安機構，向總統彙報情況並執行總統政策。

沃茲就任後，將接手處理俄烏戰爭、中東問題等地緣政治衝突。

沃茲也會落實川普震懾外國對手的計畫，支持與美國盟友的交易政策，防止海外緊張局勢升高。

沃茲近年力挺川普，支持他不容忍非法移民的立場，且反對美國繼續力挺烏克蘭。沃茲去年撰文投書福斯新聞寫道，他認為「烏克蘭獲得美國國會空白支票的時代已然結束」，他說，阻止俄羅斯的重擔「不能繼續完全落在美國人民肩上」。

外界預期 美中關係恐再陷緊張

彭博社指出，川普選擇魯比歐和沃茲兩個對中鷹派擔任外交與國安要職，讓外界預期川普第二任期美中關係可能再度陷入緊張。