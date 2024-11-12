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捷克總理與川普通話 談論烏克蘭與中東局勢

中央社／ 布拉格12日專電

捷克總理費亞拉與美國候任總統川普通話，雙方討論烏克蘭與中東局勢。費亞拉表示：「期待我們之間的緊密合作」，並稱這次通話「非常愉快」。

費亞拉於11日晚間在社群媒體X（前身為推特）宣布與川普通話消息。費亞拉（Petr Fiala）表示：「期待我們之間的緊密合作」，並稱這次通話「非常愉快」。

川普5日在2024年美國總統大選中，擊敗民主黨對手、現任副總統賀錦麗，將於2025年1月20日宣誓就職。

費亞拉表示：「我向他當選總統表示祝賀，我們還談到烏克蘭、以色列以及中東的局勢。」

人民民主黨（ODS）副主席翁德拉（AlexandrVondra）向捷克電視台透露，根據國家安全顧問波亞爾（Tomas Pojar）提供的資訊，這通電話持續約12分鐘，氣氛融洽。

翁德拉表示，川普打電話給費亞拉，表明他對捷克並非無動於衷，這點非常重要。

費亞拉上週已向川普表示祝賀，並表示：「我們的共同目標是確保兩國關係在政權更替後仍保持最高水平，並持續發展，造福我們的公民。」

今年4月，費亞拉曾在白宮與美國總統拜登會晤，他形容這次會談證明美捷關係高度緊密。

費亞拉還提到，雙方在通話中回憶起川普已故的妻子伊凡娜（Ivana Trump），並聊起川普對布拉格的回憶。

川普的第一任妻子伊凡娜是具捷克血統的滑雪選手、模特兒兼企業家。他們育有兩個兒子，分別為小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump），以及一名女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。伊凡娜在2022年去世。

川普 美國大選

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