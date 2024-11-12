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對中鷹派魯比歐傳接美國國務卿 大陸外交部避談

中央社／ 北京12日電
美國總統當選人川普擬任命對中立場強硬的參議員魯比歐擔任國務卿，中國外交部發言人林劍今天以「美國內部事務」為由避談此事。 路透
美國總統當選人川普擬任命對中立場強硬的參議員魯比歐擔任國務卿，中國外交部發言人林劍今天以「美國內部事務」為由避談此事。 路透

針對美媒報導，美國總統當選人川普擬任命對中立場強硬的參議員魯比歐及眾議員瓦爾茲，分別擔任國務卿及白宮國家安全顧問，中國外交部發言人林劍今天以「美國內部事務」為由避談此事，並指中國對美政策是一貫的、明確的。

中國外交部下午舉行例行記者會，魯比歐可能出任美國國務卿的消息成為外媒提問焦點。其中路透社提問，魯比歐（Marco Rubio）及瓦爾茲（Mike Waltz）以往均以嚴厲抨擊中國著稱，若二人果真出任上述職務，未來中美關係要如何維繫。

林劍在回答時僅說，有關的人事任命是「美國的內部事務」，中方不作評論。中國的對美政策，是一貫的、明確的。

針對法新社繼續追問中方對魯比歐可能出任美國國務卿有何評論，林劍則回答「我沒有可以評論的訊息」。

華爾街日報美東時間11日報導，川普（DonaldTrump）已邀請共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲擔任白宮國家安全顧問；稍後紐約時報報導，川普將任命聯邦參議員魯比歐擔任國務卿，但也提到川普尚未做出最後決定。

瓦爾茲為美國陸軍特種部隊出身，在移民與中國議題上立場強硬，且是眾議院協調對中政策「中國工作小組」（China Task Force）的成員，並曾在2021年與多名參眾議員提出「台灣防衛法案」（Taiwan DefenseAct）。

魯比歐長期關注中國人權問題，2020年7月及8月先後因新疆、香港問題兩度遭中國列入制裁名單，且曾被中國官媒點名批判。

川普 美國大選 魯比歐

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