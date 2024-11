川普最新閣員！南達科他州長將任國土安全部長 曾親手殺狗挨轟

美國有線電視新聞網(CNN)報導,兩名知情人士透露,美國總統當選人川普相中南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)出任國土安全部長,她曾任南達科他眾議員,曾被列為川普副手口袋名單之一,不過因為殘忍槍殺愛犬引發輿論而被淘汰。

CNN描述,52歲諾姆也是忠實川普支持者,隨著她料將接掌國土安全部,加上可能擔任副幕僚長的米勒(Stephen Miller)與邊境沙皇霍曼( Tom Homan)等反移民強硬派,表明川普在兌現重要內政議題移民政策的決心。

諾姆曾入選川普副手名單,不過因為在著作《不走回頭路:政治錯誤的真相以及我們如何推動美國前進》(No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward,暫譯)中自曝,曾親手殺死一隻14個月大「不受教」的小狗,還有一隻山羊,引發輿論譁然而出局。

國土安全部擁600億美元預算和數十萬名員工,同時監督海關及邊境保護局、移民和海關執法局、聯邦緊急事故管理總署與特勤局等事務,可謂牽涉龐大。