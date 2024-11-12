想效法安倍打高爾夫？韓總統尹錫悅急練球 想拉近與川普距離
南韓媒體報導，總統尹錫悅近日睽違8年再次拿起高爾夫球桿練球，為未來與美國總統當選人川普會晤做準備。
尹錫悅多年沒有打高爾夫球，但幕僚參考日本已故前首相安倍晉三做法，提議需為高爾夫球外交做準備，建議尹錫悅加強高爾夫球技術，透過高爾夫球與川普建立良好關係。據報尹錫悅上周末曾到高爾夫球場練球。
川普第一任期時，曾多次與時任日本首相安倍晉三練球，被視為對美日首腦外交有幫助。2016年11月，安倍會見川普時，曾贈送一根日本製的金色高爾夫球桿，試圖增進雙方友誼。
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