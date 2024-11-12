用人唯「忠」 川普新政府公布了哪些人選？

美國總統當選人川普拿下2024年大選勝利之後，正著手建立他的下一任政府。許多觀察家指出，川普任用人才，經常是以「誰對他忠誠」為標準。而目前已經公布或外傳的人選，則成為各界理解川普新政府外交政策走向的基準。

據路透社、美聯社等媒體週二（11月12日）的不具名消息，川普打算任命兩位代表佛州的共和黨議員接手要職：參議員盧比奧（Marco Rubio）可能是下一位美國國務卿，眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）則有望成為白宮國安顧問。

對中鷹派人士：盧比奧與瓦爾茲

盧比奧和瓦爾茲對中國立場都較為強硬，其中盧比奧更被視為川普的國務卿人選之中最為鷹派者。他主張，應該對美國在地緣政治上的敵人採取強硬的外交政策，包括中國、伊朗和古巴。

53歲的盧比奧是拉丁美洲裔，他的祖父在1962年離開古巴。在美國國會，盧比奧更是著名的中國批評者，除了質疑中國政府對維吾爾人等少數群體的人權壓迫，也主張在科技、學術等領域，應防止中國利用美國。2020年，盧比奧推動《香港人權與民主法案》，遭中國政府以「在涉港問題上表現惡劣」為由，列入制裁名單。

在俄烏局勢方面，盧比奧認為烏克蘭應與俄羅斯協商停戰，而非試圖奪回俄羅斯過去十年來奪取的領土。今年9月他接受美國全國廣播公司（NBC）時說：「我不是站在俄羅斯那邊，但很不幸，烏克蘭要結束這場戰爭，就要靠談判解決，現實就是如此。」4月，美國通過了950億美元的對烏軍援，盧比奧也是15位投下反對票的共和黨參議員之一。

不過，盧比奧近年來在部分議題上的態度稍有軟化，趨於接近川普：競選期間，川普曾批評前幾任美國總統把美國引向了徒勞無功、代價高昂的戰爭，因而傾向推動較為克制的外交政策。路透社指出，共和黨過去曾是主張軍事干預、強硬外交政策的鷹派政黨，如今川普多數盟友卻都宣揚克制，尤其是在歐洲。

至於50歲的瓦爾茲，他曾在美國陸軍特種部隊「綠扁帽」服役，也曾服務於國民警衛隊，參與過阿富汗、中東、非洲等地的任務，此外還當過國防部的政策顧問。在眾議院，他是軍事委員會下屬的戰備小組委員會成員，並參與外交委員會、情報常設專責委員會。

瓦爾茲是川普的忠實擁護者。2020年美國大選之後，川普欲推翻選舉結果，瓦爾茲支持這番企圖。

面對中國，瓦爾茲也被視為持鷹派立場，曾呼籲美國抵制2022年的北京冬季奧運，理由是中國未說清新冠疫情起源，以及中國對維吾爾人的迫害。

值得注意的是，另一位對中強硬人士、在川普上次任內當過美國國務卿、中情局（CIA）局長等要職的蓬佩奧（Mike Pompeo），已被川普排除在新內閣人選之外。

蓬佩奧是川普的支持者，但有分析稱，蓬佩奧倡導美國應在國際上發揮重要影響力，這樣的立場在新的川普政府恐怕已變成意識形態的少數。《華爾街日報》等媒體解讀，把蓬佩奧以及前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）排除在外，可能是為了替副總統當選人萬斯（JD Vance）減少2028年選總統的競爭對手。

反移民的政策副幕僚長與「邊境沙皇」

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體消息稱，曾替川普撰寫講稿的資深顧問米勒（Stephen Miller） 即將回歸白宮，擔任負責政策的副幕僚長。萬斯已在社群媒體平台X（前推特）祝賀他。

米勒屬於傾右的共和黨人，被認為是川普反移民立場的最有力支持者之一。他曾推動建立美墨邊境圍牆、設置移民上限，而且支持大規模遣返非法移民；上週他接受福斯新聞（Fox News）訪問時更稱，遣返的工作從川普宣誓就職第一天就會開始。他也支持對穆斯林國家的人民實施入境美國禁令。

CNN引述米勒去年的說法：「任何懷疑川普總統決心的倡議人士，都犯下了嚴重的錯誤。川普將釋放聯邦權力的龐大武器庫，用以執行一場最為盛大的移民鎮壓行動。」

上週日（10日），川普透過自己創設的「真實社交」（Truth Social）社群平台宣布，將任命移民暨海關執法局（ICE）的前代理局長霍曼（Thomas Homan）負責邊境管控。川普把此一職位形容為「邊境沙皇」（ Border Czar）；這本來是川普陣營用來批評現任副總統賀錦麗的詞彙。

霍曼亦主張應積極打擊非法移民；今年7月在共和黨全國代表大會上，他稱非法移民應該「現在開始打包行李了」。

川普團隊聲稱美國現在有2500萬名非法移民，但根據美國政府報告和獨立機構分析，目前的大約是該數量的一半。大量遣返移民的計劃也招致批評：美國移民協會（American Immigration Council）估計，這種方案可能要花費3150億美元，光是一年的運作就要花880億美元。

哪些女性獲任命？

川普宣布的第一位內閣人選是他的競選團隊經理、67歲的威爾斯（Susie Wiles）。在共和黨內，威爾斯享有很高的聲望，未來將成為美國史上第一個擔任白宮幕僚長的女性。

身為幕僚長，威爾斯將負責白宮運作，管理川普總統的政策議程，可以說在所有政策議題上都是關鍵顧問。

威爾斯從事政治幕僚工作多年，相當低調，甚少接受公開訪問；正如同許多政治明星的幕後推手，她避開鎂光燈，因此川普替她取了「冰姑娘」的綽號。但她的名聲響亮，很多人認為她有能力控制住以不受約束著稱的川普，讓他嚴格遵循競選行程。

另一個可能由女性擔任的是美國駐聯合國大使一職。11日，川普宣布提名眾議員斯特凡尼科（Elise Stefanik），取代托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。川普形容斯特凡尼科「非常聰明」、是「美國優先」政策的捍衛者。

斯特凡尼科過去十年來是代表紐約州的眾議員。她是川普的長期支持者，曾在川普遭彈劾時站在他這邊。斯特凡尼科已表態將接受新職位。

馬斯克入閣？

川普以獎勵忠誠者著稱，因此外界也關注他是否會給近期強力支持他的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）一官半職。馬斯克在川普的競選活動上，至少投資了1.33億美元；馬斯克不只替川普背書、多次在X平台上舉辦與川普的對談活動，選前半個月還大手筆宣布每天發1百萬美元給1位選民，鼓勵民眾登記投票。

川普曾表示馬斯克可以領導一個聯邦層級的效率委員會，推動削減政府開支、減少政府內部的官僚作風。不過，由於馬斯克的私人商業利益牽連甚廣，他能否在政府任職，仍不清楚。

然而，即使馬斯克無法進入政府體制內，未來的川普政府還是有可能透過政策措施獎勵馬斯克，或者至少對他旗下的SpaceX、特斯拉（Telsa）、X等企業提供更多保障。

DW記者Matthew Ward Agius對此文有貢獻。

（綜合報導）

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