傳梅蘭妮亞怒拒白宮茶會！不滿FBI曾突襲佛州豪宅 內衣褲被看光

紐約郵報報導，美國總統當選人川普13日將應邀前往白宮會晤總統拜登，不過消息人士爆料，夫人梅蘭妮亞不會陪同，將拒絕第一夫人吉兒照慣例為準第一夫人辦的茶會，因為她不滿拜登當年授權聯邦調查局（FBI）突襲海湖莊園，而探員連梅蘭妮亞的衣櫃也不放過，翻遍她的貼身內衣褲。

一名知情消息人士說，梅蘭妮亞不會出席，因為「吉兒的先生授權FBI翻找她的內衣抽屜，拜登一家令人作嘔」。按照傳統，第一夫人會為準第一夫人開茶會。

2022年8月，FBI以川普卸任後涉嫌非法持有國家機密文件，出動探員搜查他在佛州的海湖莊園。

54歲的梅蘭妮亞過去就對FBI突襲表達過不滿，她9月接受福斯新聞網節目「福斯與友人」提到這件事說，「這讓我憤怒」，稱這是「侵犯隱私」。

紐約郵報指，FBI探員徹底翻查梅蘭妮亞的衣櫃、川普辦公室，甚至據稱還檢查了她兒子巴倫的房間。