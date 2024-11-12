快訊

12強賽／大聯盟記者等不及想看台韓戰 「好想看南韓先發打線」

日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施、新品搶先看

半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

傳梅蘭妮亞怒拒白宮茶會！不滿FBI曾突襲佛州豪宅 內衣褲被看光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統當選人川普6日攜夫人梅蘭妮亞（圖中）與兒子巴倫（圖右）現身開票之夜。路透
美國總統當選人川普6日攜夫人梅蘭妮亞（圖中）與兒子巴倫（圖右）現身開票之夜。路透

紐約郵報報導，美國總統當選人川普13日將應邀前往白宮會晤總統拜登，不過消息人士爆料，夫人梅蘭妮亞不會陪同，將拒絕第一夫人吉兒照慣例為準第一夫人辦的茶會，因為她不滿拜登當年授權聯邦調查局（FBI）突襲海湖莊園，而探員連梅蘭妮亞的衣櫃也不放過，翻遍她的貼身內衣褲。

一名知情消息人士說，梅蘭妮亞不會出席，因為「吉兒的先生授權FBI翻找她的內衣抽屜，拜登一家令人作嘔」。按照傳統，第一夫人會為準第一夫人開茶會。

2022年8月，FBI以川普卸任後涉嫌非法持有國家機密文件，出動探員搜查他在佛州的海湖莊園。

54歲的梅蘭妮亞過去就對FBI突襲表達過不滿，她9月接受福斯新聞網節目「福斯與友人」提到這件事說，「這讓我憤怒」，稱這是「侵犯隱私」。

紐約郵報指，FBI探員徹底翻查梅蘭妮亞的衣櫃、川普辦公室，甚至據稱還檢查了她兒子巴倫的房間。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美國清潔能源投資與建設不停歇 全球電網亟需更新與升級

川普任命強硬派官員掌邊境 曾拆散數千移民家庭

可能反樂見川普當選？經濟學人：烏克蘭對拜登政府日益失望

南美洲權力重組？大陸經濟力強勢進軍 路透：川普在貿易戰處於敗方

相關新聞

傳梅蘭妮亞怒拒白宮茶會！不滿FBI曾突襲佛州豪宅 內衣褲被看光

紐約郵報報導，美國總統當選人川普13日將應邀前往白宮會晤總統拜登，不過消息人士爆料，夫人梅蘭妮亞不會陪同，將拒絕第一夫人...

美國友台議員盧比歐出線國務卿！選前曾表態「繼續挺台灣」

紐約時報11日引述三名知情人士報導，美國總統當選人川普預計任命佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）出任國務卿，他被...

川普傳邀眾議員沃茲出任國安顧問 環保、副幕僚長出爐

美國總統當選川普據傳邀請曾在綠扁帽特種部隊服役的聯邦眾議員沃茲（Mike Waltz）出任白宮國家安全顧問。川普周一也宣...

傳川普選好新國安顧問！對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員沃茲

衛報引述華爾街日報報導，美國總統當選人川普已邀請佛州眾議員沃茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問，他是為人所知的「...

印尼總統致電恭賀川普當選 「通話近3分鐘」盼雙方見面

印尼總統普拉伯沃今晚在社群媒體發布他致電恭賀川普當選美國總統的影片，並向川普表示希望能見面。川普回應，期待與普拉伯沃見面...

川普宣布駐聯合國大使人選 「美國優先」鬥士將出任

路透11日報導，美國總統當選人川普聲明，已選擇共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克出任美國駐聯合國大使。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。