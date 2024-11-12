美共和黨估聯邦眾議院席次過半 將主導國會兩院
數據供應商DDHQ今天預測顯示，美國共和黨在聯邦眾議院選舉中已篤定贏得過半席次，代表共和黨將同時握有國會兩院主導權。
路透社報導，艾迪生媒體研究機構（EdisonResearch）尚未預測哪一黨在眾院取得過半的218席。這間機構目前預測共和黨將拿下至少214席，民主黨至少205席，另有16席尚未開出。
另外，艾迪生媒體研究機構預測，共和黨已拿下聯邦參議院多數，以至少52席勝過民主黨的46席。
總統當選人川普在他2017至2021年第1個任期內的最大成就是全面減稅，而這項減稅措施即將於明年到期。
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