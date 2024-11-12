川普傳邀眾議員沃茲出任國安顧問 環保、副幕僚長出爐

美國總統當選川普據傳邀請曾在綠扁帽特種部隊服役的聯邦眾議員沃茲（Mike Waltz）出任白宮國家安全顧問。川普周一也宣布效忠自己的人馬接掌環保署和副幕僚長，可見他對加強能源生產和落實移民政策的重視。

川普上次任內曾更換過四位國家安全顧問，包括麥馬斯特（H.R. McMaster）中將和波頓，最終因政策分歧遭到川普撤換。川普的最後一位國家安全顧問歐布萊恩在新冠肺炎疫情及2021年1月6日國會騷亂期間任職，如今是川普考慮延攬入閣的熱門人選。

沃茲在國會在中國大陸立場上是強硬派，他在眾議院是「中國工作小組」一員，負責協調美國如何和中國大陸競爭的政策。

川普周一已宣布，他選定由前眾議員李修頓（Lee Zeldin）接掌環境保護署署長，負責落實其提高能源產量和抑制監管的計畫。

川普也打算任命長期擔任幕僚的米勒（Stephen Miller）負責政策的白宮副幕僚長。米勒在川普上次任期內即擔任顧問，是頗具爭議的旅行禁令的總設計師。