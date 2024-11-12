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傳川普選好新國安顧問！對中鷹派兼北約批評者 佛州眾議員華茲

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
佛州眾議員華茲9月出席共和黨全代會。路透
佛州眾議員華茲9月出席共和黨全代會。路透

衛報引述華爾街日報報導，美國總統當選人川普已邀請佛州眾議員華茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問，他是為人所知的「對中國鷹派」及北約批評人士；而川普也在11日邀請前聯邦眾議員李修頓（Lee Zeldin）出任國家環境保護局長；隨著川普內閣逐漸成形，外媒分析他選人有一項絕對重要的標準：「無條件的忠誠」。

華茲曾隸屬美國陸軍特種部隊「綠扁帽」（Army Green Beret），是忠實的川普支持者，曾經以上校身份在國民兵（National Guard）服役。他一直是中國的主要批評者，批評中國在亞太地區的活動，強調美國需要準備應對該地區可能發生的衝突。

國安顧問是由總統任命的一個非常有影響力的職位，不需要參議院的確認，負責協調所有高階國家安全機構，並負責向總統通報情況並執行他的政策。

政治新聞網站Axios報導，44歲的李修頓是前紐約州眾議員兼州長候選人，川普在任命聲明稿描述，李修頓是美國優先政策的長期支持者，「將確保公平且迅速放寬法規，釋放美國企業的潛力，同時保持最高的環境標準」。

李修頓屆時可能削弱或打擊針對發電廠和汽車的碳排放規定，這項早期任命凸顯川普計畫快速拋棄拜登政府的環境與氣候策略。

路透指出，川普及其顧問和盟友尋求新人事時，以「無條件的忠誠」作為絕對重要的品質。

川普在2017年至2021年任期內與關鍵任命官員有所衝突，特別是情報、國安和執法部門官員，其中一些人後來憶述，他們曾試圖延緩或勸阻川普推行他最具爭議的計畫。而假如身邊沒有傾向反對的人，他可能會發現且更容易改變和追求他的保守派議程。

前紐約州眾議員兼州長候選人李修頓年初出席造勢。美聯社
前紐約州眾議員兼州長候選人李修頓年初出席造勢。美聯社

川普 美國大選 華茲 賀錦麗

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