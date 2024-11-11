印尼總統致電恭賀川普當選 「通話近3分鐘」盼雙方見面

印尼總統普拉伯沃今晚在社群媒體發布他致電恭賀川普當選美國總統的影片，並向川普表示希望能見面。川普回應，期待與普拉伯沃見面，也希望能訪問印尼，並誇讚普拉伯沃備受敬重。

正在訪美的普拉伯沃（Prabowo Subianto）晚間在其Instagram官方帳號發布一段他致電川普的影片，並寫道：「很高興能直接與（美國）總統當選人川普（Donald Trump）聯繫，恭賀他當選美國第47位總統。」

普拉伯沃與川普的通話將近3分鐘，普拉伯沃在電話中表示，希望能親自與川普見面以恭賀他當選美國總統。

普拉伯沃說：「無論你在哪裡，我都願意飛去親自向你表示祝賀。」川普則表示，「只要你願意，我們就可以這麼做」。

另外，普拉伯沃也提及，他很榮幸曾接待川普女婿、前白宮顧問庫許納（Jared Kushner），並希望能持續與庫許納保持聯繫。

川普回應說：「好的，若你在附近，就讓我知道。我也想找個時間去你們的國家。你做得很棒，非常受人敬重。」

川普不斷誇讚普拉伯沃，還稱讚其英文能力。川普說，「你在印尼做得非常出色，非常好！我為你感到驕傲，你的英文很好。」

普拉伯沃在談話中提及選前川普遇刺事件，他說：「當他們試圖暗殺你的時候，我們都感到震驚，但我們很高興神保護了你。」

川普回答說，「非常幸運，我剛好在對的地方，對的位置，否則我現在就不會跟你說話了」。

通話結束前，普拉伯沃對川普說，會在他有空的時候再打電話。川普回答：「你有我的電話，這是我的號碼，你想什麼時候打電話，就什麼時候打。」並表示很榮幸能與普拉伯沃交談，還強調「我很快就會與你見面」。

普拉伯沃於美國時間10日抵達華府，預計12日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）見面。印尼總統府通訊辦公室主任哈桑（Hasan Nasbi）曾說，普拉伯沃可能與美國總統當選人見面。