川普宣布駐聯合國大使人選 「美國優先」鬥士將出任

路透11日報導，美國總統當選人川普聲明，已選擇共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克出任美國駐聯合國大使。

川普說，很榮幸提名史蒂芬尼克任職於他的內閣，並稱讚史蒂芬尼克極為堅強，也是聰穎的「美國優先」政策鬥士。史蒂芬尼克為紐約州聯邦眾議員、眾院共和黨會議主席，是川普強硬的政治盟友。

川普9日說，他上次總統任內的駐聯合國大使海理，以及前國務卿龐培歐將不會獲邀回鍋任職。海理曾與川普角逐11月總統大選的共和黨候選人提名資格，後來轉而支持川普。