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川普宣布駐聯合國大使人選 「美國優先」鬥士將出任

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼獲美國總統當選人川普點名出任駐聯合國大使。2月23日攝於馬里蘭州奧克森丘。美聯社
共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼獲美國總統當選人川普點名出任駐聯合國大使。2月23日攝於馬里蘭州奧克森丘。美聯社

路透11日報導，美國總統當選人川普聲明，已選擇共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克出任美國駐聯合國大使。

川普說，很榮幸提名史蒂芬尼克任職於他的內閣，並稱讚史蒂芬尼克極為堅強，也是聰穎的「美國優先」政策鬥士。史蒂芬尼克為紐約州聯邦眾議員、眾院共和黨會議主席，是川普強硬的政治盟友。

川普9日說，他上次總統任內的駐聯合國大使海理，以及前國務卿龐培歐將不會獲邀回鍋任職。海理曾與川普角逐11月總統大選的共和黨候選人提名資格，後來轉而支持川普。

川普 美國大選 賀錦麗

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