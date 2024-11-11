川普新閣名單 龐培歐、海理出局

美國總統當選人川普九日晚間在自家社群平台表示，不會邀請前國務卿龐培歐和曾任駐聯合國大使的海理入閣。先前多家美國媒體報導，龐培歐爭取擔任川普新政府的國防部長。

川普在真實社群貼文表示，「我不會邀請前駐聯大使海理或前國務卿龐培歐，加入目前正在籌組的川普政府」。川普還說，先前與兩人共事愉快，感謝他們對國家的服務，最後喊話「讓美國再次偉大」。

龐培歐跟海理近年曾先後訪問台灣。六十一歲的龐培歐曾在川普上次執政時擔任中情局局長與國務卿，也被台灣某些人稱為「最挺台國務卿」。在這次競選期間他一直保持沉默，直到投票日前才表態挺川普，因此遭川粉詬病。而部分共和黨人批評龐培歐，說他支持特別檢察官史密斯調查川普卸任後非法持有機密文件一事，還曾批評川普的財政政策。

兩名知情人士告訴Politico，龐培歐原本爭取出任川普新政府的國防部長，但川普的兒子小唐納和極右派評論員兼福斯新聞前主播卡爾森等川普親信都強烈反對。Politico九日針對龐培歐想當國防部長的報導向川普團隊求證；一個半小時之後，川普就貼文表明排除龐培歐及海理入閣。

一位前川普政府高階官員表示，「有人希望不要讓那些有總統野心的人」利用川普的內閣職位作為跳板。龐培歐一度想要參加共和黨總統初選，且對於支持烏克蘭等外交政策觀點與川普不一致。紐約時報報導，川普的大金主薩克斯也認為，龐培歐過於熱中在海外使用美國軍力。

龐培歐出局後，Politico指出，眾議員瓦爾茲及羅傑斯成為國防部長可能人選。瓦爾茲是前美軍特種部隊綠扁帽成員，經常在電視上為川普辯護，黑馬羅傑斯則是聯邦眾議院軍事委員會主席。

五十二歲的海理之前在共和黨內提名與川普廝殺得厲害，並在三月因共和黨人表現對川普的壓倒性支持後宣布退選。海理競選時猛烈抨擊川普，不過在選前二天投書華爾街日報，收回對川普的批評，並稱川普是「比賀錦麗更好的選擇」。目前不清楚海理是否爭取於川普第二任政府中任職。