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不滿川普回鍋白宮！美國各地爆反川示威 抗議者舉標語：我們不會退縮

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
民眾九日在紐約抗議美國總統當選人川普的政策。法新社
民眾九日在紐約抗議美國總統當選人川普的政策。法新社

英國衛報報導，美國紐約和西雅圖等城市9日爆發反川普抗議，上萬不滿川普回鍋白宮的民眾走上街頭，抗議川普威脅墮胎權並承諾一上任就大規模驅逐移民。

關注工人權利和移民正義的倡導團體，9日聚集在紐約川普國際酒店外舉著標語牌抗議。標語牌寫道，「我們保護自己」，以及「總統先生，女性要等多久才能獲得自由？」

另外一些人舉著的標語牌寫道，「我們不會退縮」，並高喊「我們就待在這，不會離開」。

華府也有類似抗議活動，一些女性在美國「傳統基金會」外示威。這個右派智庫主導編寫篇幅長達900頁的「2025年計畫」（Project 2025），內容主張大幅改革聯邦政府，包括削減聯邦機關、大規模擴張總統權力等。

西雅圖和俄勒岡州波特蘭也出現抗議活動。人們聚集在西雅圖的太空針塔（Space Needle），抗議海報寫著「抗議川普和兩黨鬥爭機器」，聚集在波特蘭市政廳的抗議者則高舉「打擊法西斯主義」、「將恐懼化為戰鬥」的標語牌。

賓州匹茲堡8日也有數十名示威者抗議。他們舉著的標語牌寫道，「我們不會退縮」、「我的身體，我的選擇」。抗議組織者卡普里（Steve Capri）告訴NBC新聞旗下當地電視台WPXI TV：「我們害怕即將來臨的事，但我們不會退縮。川普是對我們所有人的攻擊，因此我們需要團結，需要組織起來，參加運動，一起研究和學習。」

川普 標語 白宮 美國大選 賀錦麗

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