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川普有望完全執政！共和黨確定掌控聯邦參議院 離奪下眾院僅一步之遙

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國共和黨已確定重奪聯邦參議院，今天離掌控聯邦眾議院也僅一步之遙，候任總統川普有望完全執政，這對他明年1月重返白宮後推動政策議程至關重要。路透社
美國共和黨已確定重奪聯邦參議院，今天離掌控聯邦眾議院也僅一步之遙，候任總統川普有望完全執政，這對他明年1月重返白宮後推動政策議程至關重要。路透社

美國共和黨已確定重奪聯邦參議院，今天離掌控聯邦眾議院也僅一步之遙，候任總統川普有望完全執政，這對他明年1月重返白宮後推動政策議程至關重要。

路透社報導，美國11月5日國會選舉結果仍在計票，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），在眾院435個議員席次中，共和黨已贏得213席。

共和黨人還需贏得5席才能拿下眾院控制權，而他們已自民主黨手中奪下參院。

艾迪生媒體研究機構表示，民主黨目前在眾院取得205席，其中包括今天被預測將連任的亞利桑那州眾議員史丹頓（Greg Stanton）。民主黨需在剩下未開出的17席中贏得13席，才能控制眾院。

川普（Donald Trump）在總統大選勝出，贏得參院控制權的共和黨若再拿下眾院，該黨將獲龐大權力，可能強行推動減稅與削減支出、鬆綁能源監管措施、加強管制邊境安全等議程。

眾院剩下未開出的17席，多數位於西部各州競爭激烈選區，那裡計票速度通常比美國其他地區慢。

至於參議院，共和黨參議員下週將決定明年由誰擔任該黨參院領袖，圖恩（John Thune）、柯寧（John Cornyn）與史考特（Rick Scott）等人正在角逐這個職位

共和黨 川普 民主黨 白宮 美國大選 職位 議員 賀錦麗

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