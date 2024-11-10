川普確定勝選後「明年才入職」 為何美國當選總統到就職需等待那麼久？

川普在2024年美國總統大選中戰勝卡瑪拉．哈裡斯（賀錦麗），將重返白宮。然而，他要等到2025年1月20日才會正式宣誓就職。

法國總統在當選後10天即舉行就職典禮。在英國，贏得大選者次日就能宣誓上任。美國總統當選後等待11周就職的意義何在？

等待期曾長達4個月

歷史上，美國總統正式就職要等到次年3月才舉行，這意味著被選下台的政府可能在未來四個月裡仍然掌權。直到1933年，這一條規定才發生了改變，當時正值經濟大蕭條最嚴重時期。隨著美國憲法第20條修正案的通過，總統就職日從3月4日被提前到1月20日。

當時，美國失業率高達25%，創下歷史最高水平。新當選總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）還在等待就職，而時任總統胡佛（Herbert Hoover）則已「幾乎不在白宮」，美國喬治華盛頓大學政治管理學教授、歷史學家馬特．達萊克（Matt Dallek）在給德國之聲的郵件中寫道。

將就職日提前旨在「減少混亂、不穩定和無政府狀態的可能性」，達萊克說道。

對選舉結果進行認證

加州大學戴維斯分校政治學教授埃裡克．恩格斯特羅姆（Erik Engstrom）向德國之聲表示，從總統大選到宣誓就職，美國總統選舉過程非常複雜，「選舉機制非常分散」。

選舉日結束後，全國數千個投票區的工作人員會統計選票。統計結果通常會在選舉之夜匯集至州級數據庫。媒體等分析機構便可在全國範圍內根據收集到的選票數據對勝選者做出預測。

儘管由媒體宣布的初步大選結果往往都反映了最終勝選者，但仍被視為是非官方的、且是未經認證的。

選舉之夜過後，各州開始進入選票認證程序。認證程序包括檢查被投票機拒絕的選票，對投票日結束後收到的選票進行統計（例如來自居住在海外的美國公民的選票），以及處理與州或市政當局內部投票統計相關的任何沖突。

2000年民主黨候選人戈爾（Albert Gore）與共和黨候選人小布什（George Bush）的總統大選之爭便是其中一例。戈爾團隊上訴要求對佛羅裡達州的選票進行重新計票，一度獲得支持，但其後布什團隊上訴至最高法院。最終結果是，最高法院於2000年12月9日推翻佛州地方法院的裁決。

選舉人票

在選票統計完成、所有爭議得以解決後，計票結果會被送交州政府，由州長進行認證。

與大多數國家不同，美國總統並非通過直選多數票選出，而是由美國選舉人團的選舉人選出。

在美國總統大選中，選民在投票時實際上並不是將票投給總統，而是投票給選舉人。

以密蘇裡州為例，賀錦麗和川普爭奪該州的10張選舉人票。川普贏得了該州大多數選票，因此就贏得了全部10張選舉人票。候選人需要獲得270張選舉人票才能贏得選舉。

因此，當州長對結果進行認證時，實際上是在對選舉人名單進行認證。

這些選舉人會在12月中旬舉行會議，投出該州的正式選舉人票。這些結果隨後會被送交國會。

國會計票

國會將於1月6日召開會議，統計從50個州收到的選舉人票。美國副總統將主持會議並宣布勝選者。2021年，川普聲稱2020年選舉被「竊取」，並煽動極右翼支持者在1月6日沖擊國會，試圖阻止計票。但最終，拜登在當天被宣布為合法贏得大選者。

接下來的兩周，直至1月20日就職日前，新當選總統將公布內閣成員，包括國務卿、國防部長和司法部長等職務在內的人選。

若出現平局、兩位候選人都獲得269張選舉人票；或者無人獲得所需270張選舉人票的罕見情況，則由眾議院（美國國會下院）決定勝選者。

歷史產物

美國憲法規定的從11月大選到1月宣誓就職的時間表也有其歷史原因。

美國賓夕法尼亞州立大學政治學教授邁克爾．伯克曼（Michael Berkman）對德國之聲表示：「這在某種程度上是一種歷史產物。」

「當時，從美國建國初期的13個州前往紐約參加就職典禮需要很長時間」，伯克曼教授指的是1789年美國憲法實施生效的時期。

當時，美國政府中心位於紐約。各州前往紐約所花費的時長對整個政府及其流程的設計產生了重大影響。

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