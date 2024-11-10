最挺台國務卿出局！川普：不會邀龐培歐與海理入閣

紐約郵報報導，美國總統當選人川普9日晚間在自家社群平台透露，不會邀請前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）和南卡州長海理（Nikki Haley）入閣。

川普在真實社群貼文表示，「我不會邀請前駐聯大使海理，或者前國務卿龐培歐加入目前正在籌組的川普政府」。

紐約郵報描述，部分支持者批評龐培歐不夠力挺川普，而海理則與川普在黨內初選時競爭激烈。

川普還說，先前與兩人共事愉快，感謝他們對國家的服務，最後喊話「讓美國再次偉大」！

61歲的龐培歐曾任川普時期中情局局長與國務卿，也被台灣譽為「最挺台國務卿」。在這次競選期間一直保持沉默，直到投票日前才表態挺川普，因此遭川粉詬病。而共和黨人也批評龐培歐支持特別檢察官史密斯調查川普卸任後非法持有機密文件。

川普的老友兼顧問，也是共和黨策略家史東（Roger Stone）8日在自家網站警示川普，龐培歐無法被信任。

史東直言，現在川普將重回白宮，區分好壞也變得更加困難，「如果龐培歐加入新川普政府，依據他的歷史，他可能會支持深層政府的霸權，而非真正的美國優先」。

52歲的海理之前在共和黨內提名與川普廝殺得厲害，並在3月因共和黨人表現對川普的壓倒性支持後宣布退出初選。海理競選時猛烈抨擊川普，並稱自己才是能打敗拜登的人選。但海理在選前2天投書華爾街日報，收回對川普的批評，並稱川普是「比賀錦麗更好的選擇」。