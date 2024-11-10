快訊

買不到任天堂音樂鬧鐘Alarmo！他DIY自製「超任時鐘」眾人驚呼：超帥

加薩停火再受阻！卡達宣布退出調停：以哈沒有誠意交流

開箱影片／三星Galaxy Buds3 Pro火速即時翻譯 戴上它不用怕跟外國人對話

聽新聞
0:00 / 0:00

川普橫掃搖擺州勝選 賀錦麗支持者盼民主黨痛定思痛

中央社／ 華盛頓9日專電
一名賀錦麗支持者。（美聯社）
一名賀錦麗支持者。（美聯社）

川普一舉拿下所有搖擺州勝選，民主黨有人尋戰犯，有人怪假訊息滿天飛、該出來投票的不投票，也有民眾認為民主黨應該進入反思期，推動系統性變革，確實為選民帶來改變，而不是整天喊「川普更爛」。

美國總統大選投、開票5日舉行，川普勝選幅度驚人，除了拿下北卡羅來納州、重取喬治亞州，還擊破民主黨由威斯康辛州、密西根州及賓州組成的「藍牆」，篤定再入白宮。

華府約150位「反川」及民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的支持者，今天中午舉著「我們會抵抗到底、堅持下去」及「為未來而戰」等標語，在保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）外集結抗議，拒讓「2025年計畫」（Project 2025）成真。

「2025年計畫」共900多頁，號稱川普2.0治國大綱，由「傳統基金會」主導，內容建議擴張總統權力、大規模遣返移民、任命川普鐵桿支持者、廢教育部及國土安全部、撤銷對LGBTQ+社群的保護及緊縮墮胎權等。川普本人則與「2025年計畫」劃清界線。

36歲的通訊業者約翰（John）是LGBTQ+社群成員，也是今天在傳統基金會前抗議的少數男性之一。他對中央社表示，未來4年看來非常不妙，他將盡其所能組織當地行動及站出來支持他人，以減少LGBTQ+承受的傷害。

本身也是民主黨支持者的他說，民主黨選成這樣真是讓他氣炸，「民主黨根本沒有跟我們對話」。

他表示，川普之所以贏，是因為民主黨無法為人們的生活帶來實際改變。「我對共和黨很不滿，但我也對民主黨感到不滿」，因為民主黨根本沒有傳遞能動員及激勵選民的訊息。

「他們在支持加薩人民方面完全失敗，一路支持種族滅絕」。

賀錦麗雖然曾經說「不會漠視」巴勒斯坦人的苦難，但顯然未能有效拉攏阿拉伯裔支持。英國「衛報」（The Guardian）今天報導，賀錦麗在密西根州阿拉伯裔美國人及穆斯林人口最多的城市中所獲得的選票，比拜登少了至少2.2萬張。

約翰抨擊共和黨是「極右的法西斯黨」，也指民主黨基本上沒有為選民提供支持，「在許多方面拋棄了我們」。民主黨不能只依賴現狀，或是批評另一位候選人更糟。

「沒錯，另一個人是更爛，但現狀對大多數人來說不可行，我們要成為一個要求改變現狀的政黨」。

現場舉「女性正盯著你」橫幅的是退伍軍人羅瑞塔（Loretta）。她認為，民主黨未必需要反思，賀錦麗會敗選，要嘛是民眾對一切都不抱希望，要嘛不認為共和黨會「說到做到」，把保守的政見付諸實行，而選擇不出來投票。

她推測，這些不投票的選民可能覺得，這裡可是美國，2025年計畫不會發生。

羅瑞塔理解白宮由誰當家牽動全球，她也想對不滿選舉結果的外國民眾說，「別失去希望，反對川普的人比支持他的人還多」。

今天在傳統基金會外舉牌的民眾中，約50人曾於2017年川普宣誓就職隔天走上街頭，當時全美高達200萬人出門抗議，空拍畫面十分震撼。

如今川普將於明年1月正式入主白宮，華府民眾打算再次上街。「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，「華盛頓人民遊行」將於1月18日舉行，也就是川普就職典禮的前2天，預計5萬人參加。

共和黨 川普 搖擺州 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普恐撤銷拜登綠能政策 專家：影響更甚2016年

川普回來了！鋼廠兩種心情 燁輝、盛餘等外銷廠有壓

勝選後 川普有望從官司中脫身？

執行長馬斯克選對邊 特斯拉市值重返1兆美元

相關新聞

川普橫掃搖擺州勝選 賀錦麗支持者盼民主黨痛定思痛

川普一舉拿下所有搖擺州勝選，民主黨有人尋戰犯，有人怪假訊息滿天飛、該出來投票的不投票，也有民眾認為民主黨應該進入反思期，...

早知道結果？美大選民主黨總統、國會全選輸 歐巴馬前幕僚曝「內部民調」

2024年美國總統大選以代表民主黨的副總統賀錦麗普選票與選舉人票雙輸落幕，民主黨內部不同陣營選後也開始互相推卸責任，有些...

敗選頭號戰犯？裴洛西：若拜登早點退選 局面或許會不同

美國聯邦眾議院前議長裴洛西在紐約時報刊登的訪談中表示，如果總統拜登更早退選，民主黨就可以舉行公開初選，決定接替拜登競選總...

川普國防部長人選爆黑馬 美媒曝「資深眾議員」收到政權交接小組聯繫

美國媒體報導，聯邦眾議院軍事委員會主席、阿拉巴馬州共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）正獲得考慮出任川普第...

剩2個月多數…民主黨欲換掉大法官薩多馬友 防川普補保守派

面對前總統川普強勢回歸，加上民主黨將失去聯邦參院控制權，民主黨人打算逼退聯邦高院第三年長的自由派女性大法官薩多馬友(So...

共和黨差2席眾院過半 強生已先爭取連任 15關鍵區仍計票中

選舉過後，聯邦眾院選舉結果逐漸明朗，共和黨距離眾院過半門檻218席，僅差兩席，但目前仍有15個關鍵選區仍在進行計票，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。