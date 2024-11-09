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美眾院爭霸戰 共和黨只差6、7席即過半

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國選務官員統計最終票數將決定聯邦眾議院控制權歸屬，儘管民主黨成功翻轉紐約州兩席，總統當選人川普所屬的共和黨仍微幅領先，距離過半門檻218席只差6、7席。

路透社報導，根據艾迪生媒體研究機構（EdisonResearch）預估，在總計435席的眾議院中，共和黨已獲至少211席，距離過半的218席只差7席，目前剩下24席待定。不過美聯社和「紐約時報」等媒體網站顯示，共和黨已拿下212席，再6席即可過半；民主黨則獲200席。

參議院方面，共和黨預定以至少53席贏得多數。

共和黨完全掌控國會的話，川普將有很大的空間可推行大規模減稅、放寬能源管制及加強邊境安全控制等政策。

共和黨在參議院的多數地位將讓他們得以批准川普對內閣成員、法官和其他人員的任命，不過他們將很難取得快速通過多數立法所需的60票。

川普 美國大選 賀錦麗

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