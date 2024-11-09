紐時：川普擬上任行政命令 將退出巴黎氣候協定

「紐約時報」今天報導，美國總統當選人川普的交接團隊已籌備一連串行政命令和公告，將宣布退出巴黎氣候協定，以及縮減部分國家保護區範圍，允許進一步鑽探和採礦。

美國總統拜登政府先前暫停對歐亞各大市場出口液化天然氣核發新的許可證。根據紐時報導，川普預計也將終結這項做法，轉而批准新的出口許可，並且撤銷允許加州等州制定更嚴格汙染標準的權限。

報導中所列的許多行動都是川普先前做出的競選承諾。川普交接團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）在回應路透社提問時表示，本月5日的大選結果等於是「授權他兌現競選期間所做出的承諾，他將會兌現」。

拜登政府今年1月暫停批准液化天然氣出口新案，以完成有關出口對環境和經濟影響的研究。美國能源部官員表示，能源部年底前將有新的提案更新分析結果，以展開60天公眾評論期。

報導引述參與討論的不具名人士說法指出，交接團隊中的一些人正在討論將環境保護署（EPA）總部遷出華府。