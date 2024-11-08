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比民調準？預測市場平台成功預測美選 外媒：下注者討厭賠錢

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前總統、共和黨總統候選人川普勝選，重返白宮。他5日在密西根州參加造勢活動。路透
美國前總統、共和黨總統候選人川普勝選，重返白宮。他5日在密西根州參加造勢活動。路透

美國大選前幾天，民調顯示川普賀錦麗的支持度不分高下。但預測市場平台Polymarket在4日的資料顯示，賠率有利於川普，川普以58%領先賀錦麗的42%。最終結果也是川普勝選。

美國CNN指出，其實這對於自由市場純粹主義者而言，博彩平台成功預測大選結果不奇怪。這背後的基本理論是，許多有下注的人們比任何專家更能預測結果。儘管這些下注者消息沒有像專家這麼靈通，但他們討厭賠錢，這會產生集體智慧。

達特茅斯學院經濟學教授齊茨維茨（Eric Zitzewitz）：「金融市場通常很有效率，證據顯示預測市場也是如此。當人們下注時，匿名市場上不會顯示美德訊號（virtue signaling）。」美德信號是指僅透過表達對某些政治思想或文化事件的厭惡或贊成，來表明自己有美德。

CNN指出，預測市場平台的運作方式是，用戶只要登入網站，針對事件預測下注即可。實際上，用戶購買的是與特定結果相關的股票，每股交易價格通常介於0至1美元（約台幣32元）之間。事件結果公布後，預測和真實結果相符者每股能得到1美元（約台幣32元）。也就是說，如果有人4日購買了當時價格為每股58美分（約台幣19元）的川普股票，那他預計每股可賺42美分（約台幣13元）。

例如，彭博社報導了Polymarket用戶Fredi9999下注數千萬美元預測川普勝選，預計會大賺8500萬美元（約台幣27億元）。

歷史上來看，博彩市場一直很擅長預測美國大選結果。一項研究顯示，1884至1940年的15次大選中，博彩市場成功預測了11次。

不過，博彩市場也不是都能完美預測事件結果。博彩公司2016年告訴英國民眾，預測顯示英國會留歐而非脫歐，結果卻剛好相反。熱門博彩市場PredictIt當年秋季稍晚則預測，希拉蕊擊敗川普當選美國總統的機率高達82%，但最後是川普當選。

川普 美國大選 賀錦麗

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