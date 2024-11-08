神預測9屆大選專家親揭失準原因 稱自己「絕非唯一預測出錯」

美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）曾精準預測過去9屆美國總統大選結果，今年預測代表民主黨的副總統賀錦麗勝選卻出錯，導致成功率從之前的90%下降至81.8%。利奇曼選後承認預測有誤，並且在YouTube親口解釋到底發生了什麼問題。

今日美國報7日報導，利奇曼當晚在自家YouTube頻道的直播上表示，「我覺得從周二（5日）到現在像過了一年」。他說，「我承認我錯了，我判定賀錦麗勝選，而她沒有贏，但我絕非唯一一個錯了的預測者，大多數其他模型都不對」。

設計了「13把通往白宮的鑰匙」預測系統的利奇曼分享了今年大選失準的2大原因，包括選民鄙棄拜登與賀錦麗政府，以及賀錦麗較晚啟動競選。利奇曼還說，儘管民主黨「竭盡所能」，但賀錦麗作為現代歷上唯一一位免於參加初選的提名人也是一個因素。

利奇曼說，「我不認為我判定的任何鑰匙錯了，民主黨發生的事情讓競爭鑰匙變得有問題，但除了事後看來，我不認為你可以說我預測錯了。那個時候，這是更合理的判定」

利奇曼還引用了「X」等社群平台上「難以置信的假訊息爆炸」，並指網路不實言論大規模傳播，包括宣稱股市正在崩盤，而且失業率處在歷史最高新高。

利奇曼證實，將不會修改自己的預測方法，因為13把鑰匙系統仍然有著高成功率，「我不認為問題在於鑰匙本身，你不能以一次選舉失準為由而匆忙改變模型，這個模型已經透過41次選舉建立起來」。

利奇曼表示，他的預測往往跟大多數政治專家相衝突，但比起其他模型仍是更有效的指標，「我們在美國現代史上從未見過像這樣的數字，特別是考慮到民主黨直到那時為止，一直在動員選民投票上做得有多好，為什麼突然間跌落懸崖？」。利奇曼說，「但我們會繼續，或許將在未來的節目弄清楚」。