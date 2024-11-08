低調「冰女」如何讓川普讚不絕口？5要點認識首位女性幕僚長

美國總統當選人川普今天宣布，將任命競選團隊共同經理威爾斯擔任白宮幕僚長，這名被川普稱為「冰女」的資深策士將從幕後角色，轉任他身邊最親近顧問這個高調職位。

現年67歲的威爾斯（Susie Wiles）在政界耕耘多年，即將成為美國史上第一位女性白宮幕僚長的她到底是誰？

●曾效力雷根的佛州資深策士

美聯社報導，威爾斯的父親是前職業美式足球聯盟（NFL）球員和體育節目解說員蘇默瑞爾（PatSummerall），她於1970年代在紐約州聯邦眾議員坎普（Jack Kemp）的華府辦公室工作，之後為當時正在角逐總統的雷根（Ronald Reagan）效力，並在雷根當選後進入白宮協助安排行程。

威爾斯後來前往佛羅里達州，在那裡擔任傑克森維爾市（Jacksonville）兩名市長的顧問，並替聯邦眾議員佛勒（Tillie Fowler）工作，接著又因協助企業家史考特（Rick Scott）贏得州長一職而備受讚譽。

她短暫任職於猶他州州長洪博培（JonHuntsman）2012年總統競選團隊後，接著執掌川普（Donald Trump）2016年總統大選在佛州的選戰活動，而川普在佛州取得的勝利，最終將他送入白宮。

●與佛州州長迪尚特有段恩怨

兩年後，威爾斯協助迪尚特（Ron DeSantis）當選佛州州長，但兩人後來產生嫌隙，最終導致迪尚特呼籲川普2020年總統大選競選團隊與威爾斯斷絕關係，當時威爾斯再次負責管理川普在佛州的選戰團隊。

威爾斯最後繼續主導川普的共和黨初選競選活動，並擊敗同黨對手迪尚特。整個初選期間，川普選戰幕僚和盟友不斷嘲笑迪尚特的笑容和吃東西的樣子，還稱他在靴子裡放增高墊，同時也利用一些內幕消息打擊迪尚特。許多人懷疑這些消息來自威爾斯等人，他們曾效力迪尚特，但因發生不愉快而轉投川普陣營。

●多數時間低調迴避鎂光燈

威爾斯很早就加入川普第3度角逐白宮的競選活動，且是自始至終完整參與川普選戰過程的少數高階幹部之一。

她多數時候迴避成為關注焦點，甚至在川普昨天凌晨慶祝勝選時拒絕公開發言。

威爾斯也鮮少在社群媒體X平台發文，不過美國億萬富豪庫班（Mark Cuban）先前稱川普身邊沒有「堅強聰慧的女性」後，她於投票日前夕在X出聲反擊：「我們在這裡！我很驕傲能領導這場選戰。」

●能為川普失控暴衝踩剎車

威爾斯能協助防止川普衝動行事，不過並非靠責備或說教，而是憑藉贏得川普的敬重，還有讓他知道，聽從她的建議會比不當一回事要好。

選戰最後階段，川普曾在賓夕法尼亞州發表廣受抨擊的演說，他聲稱自己不介意媒體被槍擊，而威爾斯當時走出來默默盯著他。

川普競選期間經常提到威爾斯，公開稱讚她領導選戰的能力，還說常有人告訴他，這是他「打得最好的選戰」。川普本月稍早在密爾瓦基（Milwaukee）造勢集會上說：「她太棒了，棒得不得了。」

路透社報導，川普昨天在勝選演說中談到：「蘇西喜歡待在幕後，讓我告訴各位，我們都叫她『冰女』（ice maiden）。」

●她能在白宮幕僚長職位上撐多久？

川普第一次執政期間歷經4位白宮幕僚長，其中1人甚至代理長達1年，創下人事頻繁異動紀錄。

白宮幕僚長是總統心腹，負責協助執行日常工作，以及平衡相互競爭的政治和政策優先事項。幕僚長還要扮演守門員角色，幫忙決定總統該把時間花在誰身上、應與誰交談，而川普在白宮時對這種做法感到非常不滿。

川普一再表示，他認為自己第一屆任期最大失誤就是用錯人。他曾說，他那時是華府政界素人，不知道怎樣才能做得更好。

不過川普強調，他現在已經知道哪些人是出任要職的「最佳人選」，哪些人則得避免任用。