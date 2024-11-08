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新政府人選方案曝光 外媒揭川普2考量：對現任參眾議員態度謹慎

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統當選人川普和妻子梅蘭尼亞6日登上設在佛州西棕櫚灘的開票夜活動舞台。路透
美國總統當選人川普和妻子梅蘭尼亞6日登上設在佛州西棕櫚灘的開票夜活動舞台。路透

美國媒體7日透露，總統當選人川普已經會晤交接團隊，正就如何填補職位制定策略，部分川普第一任時期的官員有可能回鍋。有知情消息人士表示，思考如何組建新政府的顧問們正在斟酌2種方案的優點，一種是以民選公職為主，另一種則是混合了商界人士、政治局外人跟忠實追隨者。

根據福斯新聞的說法，北達科他州州長柏根可能擔任內政部長或能源部長，佛州聯邦參議員盧比歐正在角逐國務卿，從獨立總統候選人轉力挺川普的小羅勃．甘迺迪則可能擔任農業部長或衛生部長。

同時，住房與城市發展部前部長卡森（Ben Carson）與教育部前部長德沃斯（Betsy DeVos）都可能回鍋，前國務卿龐培歐則可能擔任國防部長。至於選前盛傳為國防部長熱門人選的阿肯色州聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）因家庭因素，以及有信心選上參院黨團第3號職位的黨團會議主席，已經主動要求退出。

NBC新聞報導，參與政權交接程序的2位消息人士表示，川普出於2個原因，預計將特別重視來自政府以外的內閣人選，而不是現任國會議員。

據指出，川普認為第一任期的部分體制外人選，包括神經外科醫生退休的卡森以及投資銀行家出身的財政部長米努勤，都比當初挑選的幾位參眾議員更成功，也更忠誠。

舉例來說，川普從未原諒從阿拉巴馬州聯邦參議員轉任司法部長的塞申斯（Jeff Sessions），原因是塞申斯自行迴避參與司法部調查俄羅斯干預2016年選舉。此外，川普首任衛生部長普萊斯（Tom Price）及內政部長辛克（Ryan Zinke）都曾任聯邦眾議員，任內卻飽受醜聞的困擾。

此外，川普對於接替現任參眾議員的特別選舉態度謹慎，特別是參議院。一位消息人士表示，川普「不想出現摩爾（Roy Moore）的情況」。塞申斯接任司法部長後，共和黨提名摩爾為阿拉巴馬州聯邦參議員特別選舉的候選人，結果卻是民主黨候選人贏得了罕見的戲劇性勝利。

NBC新聞指出，還沒有最終決定，也沒有排除川普將挑選特定國會議員的可能性。有位競選幹部則表示，挑選太多國會議員加入行政部門，將影響川普在就職100天內推動政務的能力。

川普 美國大選 賀錦麗

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