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剉著等！川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。路透
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。路透

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美國總統當選人川普曾揚言，如果他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境，而目前被保密的移民文件也可能即將曝光。

哈利王子出走王室後便定居美國加州，去年在回憶錄《備胎》（Spare）中坦承年輕時曾吸毒，引發他持美國簽證的質疑。根據美方規定，申請美國簽證的人士必須揭露自己的吸毒史，而這可能會影響申請結果。

川普當時回應，若哈利在申請美國簽證時未照實透露自己的吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。

如今川普即將入主白宮，代表華盛頓特區保守派右翼「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）先前提出獲取哈利移民文件紀錄的訴訟，有機會上訴成功。先前這些紀錄一直被拜登政府封鎖保護。

基金會主任加德納（Nile Gardiner）向每日郵報表示，他認為該智庫現在有很有可能可以成功上訴並取得文件。

今年9月時，一名法官裁定這些文件應保密，基金會提出上訴。

加德納指出，新的國土安全部長也可能會下令對哈利的移民申請進行審查。稱「有多種可能發展，但如果川普政府將哈利王子的紀錄公諸於眾，讓公眾審查，這將對美國人民最有利，哈利應該為此負責。」

他認為，拜登政府「已竭盡全力保護哈利王子，而這種保護在就職典禮後將結束。公開哈利的移民紀錄將發出一個強烈訊息，表明對所有人一視同仁地執行法治。」預計哈利的移民文件最快將在明年曝光。

哈利王子 川普 美國大選 賀錦麗

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