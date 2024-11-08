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川普贏大選重回白宮「炒麥當勞魷魚」！網笑：有更好的工作

香港01／ 撰文：張子傑
川普選前曾在麥當勞當一日店員。美聯社
川普選前曾在麥當勞當一日店員。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統大選基本上已成定局，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）相隔4年後將再次入主白宮，意味他無需再到連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）擔任炸薯條的「工作」。

川普的兒子小川普（Donald Trump Jr.）11月6日在社群平台Instagram上傳父親的「辭職信」，內容提到川普會在2025年1月20日辭去麥當勞的工作，並形容在餐廳工作期間非常享受服務客人及貢獻職場的機會，由煎漢堡到炸薯條，以及管理得來速（Drive-Thru），為他學到很多關於餐廳運作及勤奮的價值。

川普在信中又稱感謝向他提供在這個經典美國品牌的機會，認為這些經驗非常寶貴，亦感激培養技能發展，相信可以在未來帶來裨益。他承諾在餘下的工作時間可以順利交接，同時期待下一個挑戰。

該封辭職信的落款地址是華盛頓賓夕凡尼亞大道1600號，即是白宮的地址；而他在麥當勞「離職」的日期則是總統就職禮當天。川普在信上的簽名亦標有「45-47」，象徵他是美國第45及47任總統。

當然這封信純粹搞笑，不過他確實曾在10月拉票時到賓夕凡尼亞州一間麥當勞「打工」；有網友在小川普的貼文留言，稱川普「有更好的工作，相信麥當勞會理解」、「首位成為總統的麥當勞員工」、「賀錦麗剛申請Chick-fil-A（美國另一間連鎖快餐店），但她說可以在星期天工作」等。

不過有網友就比較「務實」，提議麥當勞在2025年1月25日推出「自由薯條」，盛惠47美分，充滿象徵意義。

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文章授權轉載自《香港01》

川普 美國大選 賀錦麗 麥當勞

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