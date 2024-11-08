川普稱將與拜登共進午餐 曝賀錦麗1期望

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普在勝選後分別與總統拜登和對手賀錦麗通話，川普7日接受NBC電話訪問時表示，他與拜登通話時同意短期內共進午餐，並引述賀錦麗期望能順利移交權力，形容與兩人的通話都相當愉快和相互尊重。

報導指出，川普還表示，大選後與約70名各國領袖通話，包括以色列總理內唐亞胡、烏克蘭總統澤倫斯基等，但暫時未與俄羅斯總統普亭通話，不過相信兩人很快會通話。

他還說，上任後首要任務是把美國的邊境變得更加強大和堅固，強調會落實大規模遣返非法移民計畫。