川普稱將與拜登共進午餐 曝賀錦麗1期望
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美國總統當選人川普在勝選後分別與總統拜登和對手賀錦麗通話，川普7日接受NBC電話訪問時表示，他與拜登通話時同意短期內共進午餐，並引述賀錦麗期望能順利移交權力，形容與兩人的通話都相當愉快和相互尊重。
報導指出，川普還表示，大選後與約70名各國領袖通話，包括以色列總理內唐亞胡、烏克蘭總統澤倫斯基等，但暫時未與俄羅斯總統普亭通話，不過相信兩人很快會通話。
他還說，上任後首要任務是把美國的邊境變得更加強大和堅固，強調會落實大規模遣返非法移民計畫。
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