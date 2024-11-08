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白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普挑中威爾斯擔任白宮幕僚長。美聯社
川普挑中威爾斯擔任白宮幕僚長。美聯社

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

路透報報，將重新入主白宮的川普周四宣布，他的競選團隊經理蘇西·威爾斯（Susie Wiles）將擔任白宮幕僚長一職。

蘇西對川普極為忠誠，輔佐他打了三次總統大選。在開票之夜，川普提前自行宣布當選時，向競選團隊的人致謝，第一個念到的名字就是蘇西，他說，「讓我向各位介紹，這位是『冰女』（ice maiden），我們都這麼叫她。她就愛待在後面，但她可不是個布景而已。」川普還補充，「蘇西這次不會再待在幕後了。」外界當時就揣測她將成為川普的白宮幕僚長。

川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社
川普在開票之夜將威爾斯請上台致謝。美聯社

川普 美國大選 賀錦麗

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