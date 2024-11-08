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拜登邀請川普訪問白宮

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
川普成為總統當選人後，拜登總統6日致電川普恭賀當選，並承諾平順交接。(美聯社)
川普成為總統當選人後，拜登總統6日致電川普恭賀當選，並承諾平順交接。(美聯社)

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統選舉確認將迎來政黨輪替，白宮六日指出，美國總統拜登分別與民主黨的賀錦麗和共和黨的川普通話，拜登邀請川普訪問白宮，承諾平順交接政權，並擬於七日發表全國演說。

二○二四年總統大選開票作業順利，福斯新聞網於美東時間六日一時許搶先宣布川普當選，美國主流媒體於六日清晨五時過後陸續做出相同預測，而川普則是在二時過後在佛州自行宣布當選。

白宮透過隨行記者紀要表示，拜登與賀錦麗分別和川普通話。

白宮指出，拜登恭賀賀錦麗完成一場歷史性的戰役，他也祝賀川普贏得選舉，在電話中，拜登表示，將致力確保政權順利轉移，並強調團結美國的重要性。

白宮表示，拜登邀請總統當選人川普於近日造訪白宮。川普已答應拜登的邀請。

川普的政權交接團隊由其友人和家人主導，包含川普搭檔范斯、棄選總統改支持川普的小甘迺迪、前夏威夷眾議員加巴德、川普長子小唐納與次子艾瑞克；政權小組交接共同主席為盧特尼克與「美國第一政策研究中心」董事會會長麥馬洪。

川普 美國大選 賀錦麗

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