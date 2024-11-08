民主黨災難 非裔、拉丁裔選民倒戈

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

紐約時報六日報導，美國共和黨人十多年來支持者一直以白人為主，而川普這次勝選，成功吸引更多原本支持民主黨的非裔、拉丁裔和其他有色人種選民，並將傳統上迎合富人和商界的共和黨轉型為吸引藍領階級的政黨。

川普這次成功吸引來自民主黨核心選民團體的選票。結果顯示，川普繼續在白人工人階級選民佔有優勢，這些人首先推動了他在政壇的崛起，但川普也在郊區、城市以及黑人選民取得了一些進展，甚至在拉丁裔取得更顯著斬獲。

紐時說，一些西語裔占多數的郡，平均有百分之十選民倒向川普。非裔流向川普的趨勢沒有這麼明顯，但川普在喬治亞州一些共和黨從未贏過、非裔居民近半數的郡勝選，讓共和黨非常振奮。在賓州匹茲堡郊區藍領居民居多的法葉特郡，川普拿下近七成的選票，比四年前多出五個百分點。

川普並非突然把共和黨轉變成多種族的工人階級選民聯盟，但他提出的許多政見，把共和黨往這個方向引導。

長久以來依靠少數族裔選民支持的民主黨人，對於這種趨勢感到極度痛苦，非裔與拉美裔混血的民主黨籍聯邦眾議員托瑞斯說，「拉美裔流失，對黨是不折不扣的災難」，並擔心民主黨人愈來愈受制於「受過大學教育的極左派，導致我們跟工人階級選民脫節」。

有證據顯示，川普在全美各地都有斬獲。工人階級選民曾經跟民主黨結盟，而共和黨則迎合高收入選民和產業利益。

川普提議小費免稅，增加扣稅項目，誓言要增加全國的製造業職位。他轉變政策，跟這些新共和黨選民對話，讓許多勞工階級選民表示，川普是有利他們錢包的更好選擇。

四十四歲的基尼奧內斯大半輩子都把票投給民主黨，今年則把票投給了川普，因為他認為民主黨如今「迎合人民，微笑、親吻嬰兒、當著你的面撒謊，他們鑽進辦公室，實際上沒為你做任何事」。

立場接近民主黨的獨立派聯邦參議員桑德斯重砲批評民主黨拋棄工人階級，選戰有如一場災難。

桑德斯說，無論是白人、拉丁裔或非裔工人都受到民主黨冷落。在民主黨主政下，美國貧富差距、收入不均嚴重，「很多年輕人生活水準比他們的父母還差」，也批評美國是唯一不把全民醫療當作人權的富裕國家。

桑德斯還質疑，政府花費數十億美元支持以色列政府對巴勒斯坦發動戰爭，導致成千上萬兒童死亡。他批評民主黨忽視人民聲音，「民主黨領導階層還在為現狀辯護，而美國人民感到憤怒，他們想要改變」。