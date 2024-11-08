美眾院改選 共和黨過半機會大

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國共和黨在五日大選已拿下白宮並在參議院過半，眾議院則仍在開票中。據美聯社在台灣時間七日晚間彙整，共和黨已獲二○六席，只差十二席就能過半，而共和黨在尚未開出的卅八席中有十七席居於領先，很有希望繼續掌控眾院。這也代表川普明年一月就任後將「完全執政」。

眾院四三五席全部改選，選前民調多顯示共和黨可能喪失多數黨地位，選舉結果卻出乎意料。美國財經媒體ＣＮＢＣ報導說，此次在「紅潮」（共和黨代表色）席捲下，眾院新席次分布雖還沒底定，但對總統和參眾兩院可望拿下三連勝，共和黨人已很樂觀。

改選前眾院的政黨勢力為共和黨二二○席、民主黨二一二席，另有三席空缺。據截稿前開票結果，民主黨累計當選一九一席，尚未確定的卅八席當中民主黨只在廿一席領先，可見民主黨要翻盤奪下眾院難度很高。而哪一黨控制眾院，最終將決定川普新政府的權力界限。

若共和黨拿下眾院，很可能配合總統當選人川普明年上台後的政策立法；反之若民主黨控制眾院，可能將有嚴格立法限制。

共和黨籍眾院議長強生六日聲明，隨著更多計票結果出爐，「明顯正如我們這次一直預估的，共和黨準備好在白宮、參院及眾院擁有『一致性政府』」。即行政和立法部門由同一政黨掌握，有別於由不同黨控制的分立（裂）政府。

若共和黨續掌眾院，也代表強生有機會續任議長，否則很可能將由目前的眾院少數黨（民主黨）領袖、紐約州選出的傑福瑞斯出任議長。非裔的傑福瑞斯六日聲明，該黨仍有機會奪下眾院多數，「我們必須計算每張選票（即等到開票全部結束）」。

接下來兩年，即下次美國期中選舉前，眾院將面臨對政府資金、稅率、移民及企業監管的表決大戰。

另外，加州多位友台聯邦眾議員篤定或已成功連任，包含共和黨籍韓裔的金映玉、台裔的劉雲平和民主黨籍華裔的趙美心。截稿前，金映玉參選的加州第四十選區已開七成一選票，她以百分之五十六點六得票率領先民主黨對手柯爾的百分之四十三點四，美國國家廣播公司（ＮＢＣ）預測她將勝選。