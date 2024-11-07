大選激情過後如何面對分裂的辦公室氛圍 CNN提供雇主建議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國副總統賀錦麗6日在母校霍華德大學發表敗選演說時，一名支持者難過地哭泣。美聯社
美國副總統賀錦麗6日在母校霍華德大學發表敗選演說時，一名支持者難過地哭泣。美聯社

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美國CNN報導，無論人們是否支持川普，都可能和與自己立場相左，或者根本不在乎此事的同事一起工作。經過競爭激烈、氛圍分裂的大選後，雇主意識到許多員工可能對此反應強烈，影響工作。

職場專家和全球公關機構博雅一份分析指出，一些潛在的連鎖反應令他們擔憂，包括生產力流失、員工間有敵意和不文明的舉動，而有些人可能情緒不佳，特別是當員工因政治觀點而被騷擾、被排擠或被歧視的時候。

CNN也提供一些建議。其一，提供員工一些空間：全球人力資本諮詢公司「神經領導力機構」（NLI）全球人才與績效實踐主管克莉絲蒂．普魯特–海恩斯（Christy Pruitt-Haynes）表示，有些雇主對於若員工需要一些時間消化選舉結果會抱持寬容的態度。

她說：「有些雇主會給員工在家工作的選項，即使有些公司有嚴格的重返辦公室（RTO）政策。如果你需要接下來幾天乃至幾周在家工作，那就這麼做。」

其二，保持交流文明：總部位於亞特蘭大的企業管理顧問公司Manager Method創辦人荷德（Ashley Herd）說，管理者們應該培養大多數人來上班時所期望的環境。她說：「人們想要的是平靜、穩定和尊重。讓他們知道，『當你來上班時，有些東西是我們共同擁有的，人們希望被當成獨立個體尊重並一起工作』。」

川普 美國大選 賀錦麗

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