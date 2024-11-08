賀錦麗恭賀川普 將協助政權交接

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國選舉六日清晨揭曉結果，代表民主黨出征的副總統賀錦麗六日致電恭賀自行宣布當選的共和黨對手川普，並發表敗選演說，她指出，選舉結果不如人意也必須接受，乃民主基本原則，她提到忠於美國憲法而非個人，將全力協助川普和平交接政權。

川普陣營發言人史蒂芬．張透過聲明表示，川普與賀錦麗今日稍早通話，賀錦麗祝賀川普贏得歷史性勝利，川普讚揚賀錦麗在選舉過程中展現的力量、專業及韌性，兩位領袖均認同團結美國的重要性。

賀錦麗在母校霍華德大學演說約十二分鐘，她幾度被歡呼聲打斷，在場支持者仍難掩失落。

賀錦麗表示，「對於我們打過的這一仗，我無比驕傲。」她感謝丈夫任德龍、現任總統拜登夫婦、副總統候選人華茲夫婦與競選團隊的付出。

賀錦麗提到，美國民主的基本原則，除了要接受不盡如人意的選舉結果，也要明確區分民主和君主或專制的差別，「在美國，我們忠於美國憲法、個人良心與上帝，而非忠於總統或政黨」。

賀錦麗說，「基於此，即使我承認敗選，但我並沒有在挺住這場競選的戰鬥上退卻」，她不會放棄為美國理想而戰。

賀錦麗對年輕族群喊話，她說，感覺悲傷和失望都是正常的，但有時候，戰鬥需要花些時間，不代表不會勝利。只要不放棄且持續戰鬥，美國承諾的光亮就會常明；她呼籲年輕人保持信心，不要放棄，捲起袖子投入行動。

賀錦麗提到，「唯有至暗時刻得見星光」，很多人現在感覺進入國家黑暗期，但為了美國集體利益，她呼籲大家讓樂觀、信念、真理與服務的星光照亮天空。

拜登在白宮收看賀錦麗演說，並事後發表聲明讚許賀錦麗，稱她是出色的夥伴與公僕，賀錦麗在特殊情況中挺身而出，領導了一場歷史性的選戰。

拜登指的是他七月底宣布退選，由賀錦麗緊急接棒對陣川普。

美聯社報導，從現在起將是真正的政權交接期，在川普明年一月廿日就職前，有七十五天準備，第一要務就是政治任命約四千官員，包含國務卿以降的各部內閣首長；其中，有一千兩百人任命案需要經過聯邦參議院同意。

各家媒體也點名川普新政府可能人選。國防部長方面，路透認為美國前國務卿龐培歐是可能人選，他堅定支持烏克蘭，與川普陣營多數高層意見相左。

國務卿部分，多家美國媒體點名參議員魯比歐，他對中國大陸態度強硬。財長方面，華爾街日報認為川普忠實的支持者、美國前貿易代表賴海哲有機會。

號稱川普「忠實傳聲筒」的駐德國前大使格瑞尼爾（Richard Grenell）有望出任白宮國家安全顧問。另外，這次豪擲一點二億美元支持川普的科技富豪馬斯克，可能領導川普將成立的政府效率委員會。