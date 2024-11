川普致勝關鍵 爭男性、守女性

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

美國總統當選人川普以極大差距擊敗對手賀錦麗,共和黨也有望掌控參眾兩院,美國廣播公司(ABC)歸結共和黨大勝靠三個因素:通膨、種族和低投票率。時代雜誌(TIME)則提出更簡潔的結論:「力爭男性,守住女性。」(Max out the men and hold the women)。

ABC根據出口民調分析,除了民主議題,經濟是選民關心的第二大議題,川普在經濟議題支持度大幅領先。其次是支持川普的非白人選民大幅增加,以西語裔選民最明顯。出口民調顯示,川普在搖擺州贏得大量拉丁裔男性選民支持。