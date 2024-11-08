川普致勝關鍵 爭男性、守女性
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美國總統當選人川普以極大差距擊敗對手賀錦麗，共和黨也有望掌控參眾兩院，美國廣播公司（ABC）歸結共和黨大勝靠三個因素：通膨、種族和低投票率。時代雜誌（TIME）則提出更簡潔的結論：「力爭男性，守住女性。」（Max out the men and hold the women）。
ABC根據出口民調分析，除了民主議題，經濟是選民關心的第二大議題，川普在經濟議題支持度大幅領先。其次是支持川普的非白人選民大幅增加，以西語裔選民最明顯。出口民調顯示，川普在搖擺州贏得大量拉丁裔男性選民支持。
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